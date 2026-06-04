Raimonds Elbakjans atklāj dzīves lielāko kļūdu: “Nepratu atrast kopīgu valodu ar savu bērnu māti”
“Ghetto Games” līderim Raimondam Elbakjanam šis ir īpašs gads. Viņa izlolotais projekts nu sasniedzis pilngadību, savukārt pašam apritējuši 40 gadi. Intervijā jūnija “Jauns OK” numurā viņš stāsta par šīs pieaugšanas laikā gūtajām atziņām.
Raimonds atzīst, ka četrdesmit gadu vecumā jūtas daudz labāk kā jaunībā. Spēka vēl daudz, bet klāt nākusi arī pieredze un lielāka izpratne par sevi un citiem.
Žurnālam "Jauns OK" viņš saka: “Gadiem ejot un visam apkārt strauji mainoties, es arvien vairāk sapratu, cik ļoti atšķirīgi mēs patiesībā esam un cik dažādi katrs uztver dzīvi. Secinājums? Es vairs neesmu kategorisks. Šodien esmu cilvēks, kuram ir atvērts prāts un atvērta sirds.”
Taču, atskatoties uz pagātni, Raimonds neslēpj kādu personisku nožēlu, par ko runāt joprojām nav viegli. "Protams, katrs jaunībā pieļauj kļūdas, jo domāšana cilvēkam ir vēl cita. Mana lielākā kļūda skar privāto dzīvi.
Jaunībā aizgāju no ģimenes, kurā auga divi mazi bērni. Diemžēl tolaik nepratu atrast kopīgu valodu ar savu bērnu māti.
Godīgi sakot, šis man vienmēr ir vilcies līdzi kā pārdzīvojums,” viņš atklāj.
Vairāk lasi žurnāla “Jauns OK” jūnija numurā! Veikalu plauktos jau no 5. jūnija.
"Ghetto Games" jaunās sezonas atklāšana
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