Solis ceļā uz tehnoloģisko suverenitāti. Ukrainā izmēģināta jaunā "Fire Point" raķete FP-7
Uzņēmums "Fire Point" pirmo reizi izmēģinājis zenītraķeti FP-7.X, kurai nākotnē jākļūst par Ukrainas pretraķešu aizsardzības sistēmas FREYJA pamatu. Publicēts arī video ar veiksmīgu raķetes palaišanu.
Ukrainas uzņēmums "Fire Point" ir veicis savu pirmo zenītraķetes FP-7.X izmēģinājumu, kas, domājams, veidos pamatu topošajam pretraķešu projektam FREYJA.
Uzņēmuma izpilddirektore Irina Tereha ziņoja, ka izmēģinājuma laikā raķete veica pilnībā kontrolētu manevrēšanas lidojumu. FREYJA projekts ir iecerēts kā Ukrainas un Eiropas pretgaisa un raķešu aizsardzības sistēma, kam galu galā vajadzētu nodrošināt Ukrainu ar savu instrumentu ballistisko mērķu pārtveršanai.
Saskaņā ar noteiktajām specifikācijām FP-7.X vajadzētu sasniegt ātrumu 1500–2000 m/s. Salīdzinājumam, Krievijas ballistiskās raķetes "Iskander-M" ātrums tās palaišanas fāzes beigās ir aptuveni 2100 m/s.
Raķete ir izgatavota no kompozītmateriāliem. Tās garums ir 7,25 metri, ārējais diametrs ir 1,15 metri, un fizelāžas diametrs ir 0,53 metri. FP-7.X ir aprīkota ar infrasarkano staru pašvadīšanas galviņu, un tiek plānots arī daļēji aktīvs meklētājs no "Diehl Defence".
FREYJA sistēmā ir plānots integrēt Rietumu radarus: SAAB Giraffe 8A/4A, Thales Ground Master 400 un Hensoldt TRML-4D. Apgaismojumam un vadībai tiek apsvērta Weibel GFTR-2100/48 vai Leonardo KRONOS Land sistēma, un kā komandcentrs tiks izmantots "Kongsberg Fire Distribution Center" ar atvērto arhitektūru.
"Fire Point" uzsver, ka FP-7.X tests ir solis ceļā uz Ukrainas tehnoloģisko suverenitāti. Pēc Terehas teiktā, valsts patieso neatkarību cita starpā nosaka tās spēja patstāvīgi attīstīt kritiski svarīgas aizsardzības tehnoloģijas, neesot pilnībā atkarīgai no ārvalstu politiskajiem cikliem, ražotnēm un prioritātēm. Projekta galvenais mērķis ir dot Ukrainai nākotnē iespēju aizsargāt savas debesis, tostarp ieskaitot ballistisko raķešu aizsardzību.