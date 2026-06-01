Valsts policijas foto
112
Šodien 13:21
Bezvēsts pazudis Māris Ansviesulis, kurš pēdējo reizi redzēts 30. maija naktī Jūrmalā
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1981. gadā dzimušo Māri Ansviesuli.
Vīrietis pēdējo reizi redzēts šā gada 30. maijā ap pusnakti Jūrmalā, Dubultos, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.
Pazīmes: augums ap 198 cm, vidējas miesas būves, īsiem tumšiem matiem. Bija ģērbies zilā kreklā ar krādziņu, pelēkās džinsa biksēs, melnā virsjakā ar kapuci.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanas vietu, zvanot pa tālruņa numuru 22000313 vai 112!