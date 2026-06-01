Ceļš uz skaistu, dabisku smaidu
Tā bija saulaina pavasara diena. Koku zaros plauka pirmie pumpuri, un gaisā virmoja svaigs ceriņu un tikko uzziedējušu ābeļziedu aromāts. Verot zobārstniecības klīnikas SIROWA Rīga durvis, kas atrodas pašā galvaspilsētas sirdī, sagaidīja reģistratūras meiteņu siltie un nomierinošie smaidi. Sarunai ar dakteri Signi Ozoliņu atvēlētais laiks paskrēja nemanot. Viņas īpašā sapratne un iejūtība, kā arī plašās zināšanas ir palīdzējušas tik ļoti daudziem. Daloties ar savu personīgo pieredzi vienkāršā un saprotamā valodā, zobārste vēlreiz atgādina-dabisks un kopts smaids ir cilvēka ilgas, laimīgas un veselas dzīves garants.
Lūdzu, iepazīstiniet ar savi – kas esat un ko darāt?
Esmu daktere Signe Ozoliņa. Sertificēts vispārējais zobārsts un protēzists ar padziļinātām zināšanām zobu protezēšanā un protezēšanā uz zobu implantiem, kā arī estētisko zobu restaurācijā. Es spēju sarunā ar cilvēku atrast vislabāko risinājumu, kas ir gan viņa paša kā personības vīzija, gan arī mans profesionālais ārsta ieteikums pacienta sapņu smaida īstenošanai.
Man ir izglītība arī psiholoģijā, kas palīdz zobārstes darbā. Ir tik ļoti svarīgi sadzirdēt to, ko vēlas cilvēks. Nedrīkst pacientam uzspiest tikai savas gaidas un cerības par to, kas, manuprāt, viņam vislabāk būtu jāizdara. Vienmēr jābūt sarunai. Tādēļ mans pirmais jautājums, ieraugot cilvēku ir – kas jums uz sirds, kā es varu jums palīdzēt? Tas ir līdzīgi, kā ceļot jaunu māju – tu nevari sākt to remontēt, ja tai vispirms nav ielikti labi pamati.
Kas jūs saista estētisko zobu restaurācijā, kas mazliet ir salīdzināma ar mākslas darba radīšanu?
Kā par mani teica kāds pacients, Latvijas Mākslas akadēmijas absolvents – es nodarbojos ar mazo formu tēlniecību. Man ir ļoti liela pacietība, kuru ar juveliera precizitāti ieguldu savā profesijā. Es esmu vizuāla estēte. Savu vīziju par tiešām estētisku galarezultātu spēju aizvest līdz skaistam cilvēka smaidam. Tas savā ziņā ir kā gleznot, kā radīt brīnišķīgu mākslas darbu.
Kas notiek ar cilvēku, kas atnāk pie jums un paziņo: «Es gribu Breda Pita vai Kameronas Diazas smaidu!»?
Katram cilvēkam vislabāk izskatās smaids, kas ir proporcionāls ar viņa sejas formu, kā arī atbilst attiecīgās personas acu baltumam un ādas krāsai.
Ļoti apaļīgiem cilvēkiem nepiestāvēs trīsstūrveidīgi zobi, tāpat kā man – Kameronas Diazas smaids. Nedrīkst aizmirst arī par zobu funkcionalitāti.
Es neesmu satikusi nevienu senioru, kurš vēlētos tikai to, lai viņa zobi izskatās skaisti. Jo vecāki kļūst cilvēki, jo svarīgāka viņiem paliek iespēja labi sakošļāt ēdienu. Par galveno prioritāti kļūst labsajūta un veselība.
Cik gadus jau darbojaties zobārstniecības nozarē un kāpēc savu dzīvi esat izvēlējusies saistīt tieši ar to?
Esmu zobārste ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi. Šo jomu izvēlējos, jo tā 90. gados bija viena no progresīvākajām. Jau tolaik tajā ienāca jaunākās tehnoloģijas un vairs nevaldīja padomju laikiem tik raksturīgā attieksme pret cilvēku. Atnākot pie zobārsta, tu esi ne tikai pacients, bet arī personība.
Un vēl man ļoti patīk redzēt sava darba augļus. Man patīk redzēt dabiskus un koptus cilvēku smaidus, kas viņiem piestāv un ir skaisti ilgtermiņā.
Kāpēc par savu darba vietu esat izvēlējusies tieši zobārstniecības klīniku SIROWA Rīga?
Jo jau pirms 13 gadiem, kad te sāku strādāt es, tā bija viena no vadošajām klīnikām Latvijā ar milzīgu potenciālu un jāatzīst, nekas nav mainījies-tieši tāda tā ir arī šodien. Zobārstniecības klīnika SIROWA Rīga ir pacientu smaida mājas jau 30 gadus! Ienācu te ar savu vīziju, kas sakrita arī ar klīnikas vīziju. Šeit piedāvāto zobārstniecību ir iemīlējuši pacienti, kuri nāk ne tikai paši, bet atved pie mums arī savus bērnus un vecākus. Katram ārstam ir pacienti – vienas ģimenes vairākas paaudzes. Piemēram, pie manis vispirms atnāk sieviete, kas pēc tam atved arī savu vīru. Tad viņi abi saviem vecākiem nosponsorē zobu protēzes. Vēlāk pie manis ierodas šīs sievietes meita, kas izsaka vēlmi atvest arī savus bērnus.
Ar ko šeit piedāvātā zobārstniecība atšķiras no citām?
Zobu implanti, protezēšana, sarežģītas mutes dobuma manipulācijas ir galvenais klīnikas profils, taču tajā iespējams saņemt arī vispārējās zobārstniecības pakalpojumus un zobārstniecību vispārējā anestēzijā (narkozē) gan pieaugušajiem, gan bērniem. SIROWA Rīga klīnikai ir cieša sadarbība ar vadošajām zobārstniecības laboratorijām, kas dod labu pamatu straujai un modernai attīstībai. Šo gadu laikā klīnikas speciālistiem ir izdevies izveidot pakalpojumu klāstu, kas pilnībā atbilst Eiropas attīstītāko zobārstniecības klīniku sniegumiem.
Šajā klīnikā par sevi runā cilvēku vārdi – piemēram, Andris Bīgestāns un Mārtiņš Lauskis. Sertificēti mutes, sejas un žokļu ķirurgi – zobārsti, kas abi ir brīnišķīgi savas jomas speciālisti. Mūsdienu zobārstniecība nav viena cilvēka darbs. Tas ir komandas darbs, kurā pie lieliskiem rezultātiem tiek, tikai sadodoties visiem rokās. Higiēnistam, ķirurgam, anesteziologam, protēzistam. Šajā klīnikā svarīgs ir ikviens – gan administratores, kas ar smaidu sagaida pacientus, gan zobārsta asistentes, kuras darbā ierodas jau septiņos no rīta un sagatavo visu zobārsta darbam nepieciešamo.
Kādu lomu spēlē zobārsta dzimums? Vai pie sievietēm vairāk nāk vīrieši un pie vīriešiem – sievietes?
Ja mēs gribētu šeit ievīt kādu seksuālu momentu, tad varbūt (smejas). Man gan šķiet, ka zobārsta dzimumam nav izšķirošā loma viņa izvēlē. Daudz svarīgāka ir spēja emocionāli uzticēties un savstarpējā sapratne. Pie manis sievietes un vīrieši nāk aptuveni pusi uz pusi.
Kādas bērnībā bija jūsu pašas attiecības ar zobārstiem?
Līdzīgi daudziem manas paaudzes cilvēkiem, arī man bērnībā bija bail no zobārstiem. Šobrīd gan šīs bailes ir pilnībā izgaisušas.
Ko varat teikt tiem cilvēkiem, kuri vilcinās doties pie zobārsta, jo vēl aizvien baidās?
Tad man ir jautājums – no kā tieši tev ir bail? No sāpēm? No nesaprašanas? Varbūt no izmaksām? Šie visi ir savstarpēja sarunā un sadarbībā ar ārstu veiksmīgi atrisināmi jautājumi. Katram pacientam tiek piedāvāts tieši viņam visatbilstošākais. Tos, kam bail no anestēzijas injekcijas, varu iedrošināt – mūsu klīnikā šī manipulācija tiek veikta ar īpaši modernu gadžetu DentaPen, kas vizuāli mazliet atgādina mobilo telefonu. Tas ir saudzīgs un samazina diskomfortu. Cilvēks pat nepamana, kurā brīdī viņam jau ir ievadīta anestēzija. Trauksmi un nemieru spēj samazināt arī smieklu gāzes ieelpošana. Ja ir spēcīgas, neizskaidrojamas vai pat patoloģiskas bailes no zobārsta, kas tiek sauktas arī par stomatofobiju, mūsu klīnikas pacientam tiek piedāvāta sedācija. Šī metode palīdz nomierināt un ievest cilvēku vieglā miegainības stāvoklī. Tajā viņš neko nejūt, bet tajā pašā laikā apzinās visu, kas notiek zobārsta kabinetā. Intravenozā sedācija tiek veikta anesteziologa uzraudzībā. Tā it kā izslēdz cilvēka atmiņu un trīs stundu gara vizīte šķiet kā 20 minūtes.
Cilvēki baidās no kritikas. Ka zobārsts teiks: «Kur tu biji agrāk?»
Tā diemžēl ir padomju ārstu augstprātība, kas vēl palikusi daudzu atmiņā. Neviens no šīs klīnikas speciālistiem nekad pacientam neko tādu neteiks.
Katrs ārsts dod Hipokrāta zvērestu, kurā solās nenodarīt otram ļaunumu. Mēs pat nelietojam vārdus izraut zobu. Tā vietā mēs sakām – izņemt zobu.
Daudzus no zobārsta apmeklējuma attur arī bailes par izmaksām.
Mūsu klīnika vienmēr nāk pretī pacientiem un piedāvā elastīgus apmaksas nosacījumus gan šeit uz vietas, gan arī pie ārējiem finansētājiem. Ja ir ieplānots ārstēšanas cikls vairāku mēnešu garumā, pirmajā vizītē tiek ļauts samaksāt tikai daļu no kopējās summas. Un pacienti to izmanto.
Vai ir kādi vecuma ierobežojumi ceļā un dabiska smaida izveidi? Ja man ir 80 gadi un mutē vairs nav neviena zoba…
Lūdzu, laipni lūgti, mūsu klīnikā! Skaistam smaidam nav nekāda vecuma ierobežojuma. Zaudētos zobus ir iespējams aizstāt gan ar izņemamas, gan neizņemamas protēzes palīdzību. Mūsu klīnika piedāvā jaunākos zobu protezēšanas veidus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas un materiālus.
Kas ir galvenās īpašības, kas raksturo izcilu un lielisku zobārstu?
Labs zobārsts ir tāds, kurš nepārtraukti attīstās un izglītojas. Kurš spēj caur profesionālo prizmu saredzēt un sadzirdēt arī cilvēka vēlmes. Tai pat laikā spējot neiet tikai pacienta pavadā un izdarīt labāko pēc savas sirdsapziņas.
Skaists smaids esot panākumu atslēga. Vai esat pieredzējusi situācijas, ka cilvēka dzīve ir mainījusies pateicoties jaunam, skaistam smaidam?
O, jā, man ļoti daudzas reizes ir teikts: «Dakterīt, jūs pilnībā izmainījāt manu dzīvi!» Vīrieši pateicoties jaunam smaidam tiek pie otrajām vai trešajām sievām(smejas). Sievietes pie vīriem un jauniem darbiem. Esmu to savā ikdienā redzējusi tik bieži. Cilvēki psiholoģiski atveras un uzplaukst.
Vai laika gaitā ir mainījusies ideja par to, kāds ir skaists smaids?
Nenoliedzami cilvēkiem mūsdienās ir tendence izvēlēties gaišākus zobus, nekā, piemēram, tie bija padomju laikos. To ļauj gan tehnoloģijas, gan šobrīd piedāvātās iespējas. 90. gados pat nebija balinošās zonu pastas. Cilvēku zobi ir palikuši par vidēji diviem toņiem gaišāki un tas ir normāli.
Dažkārt cilvēkiem var redzēt žilbinoši baltus zobus. Tie ir modē?
Nē, nav tādas modes. Katrs izvēlas to, kas pašam vislabāk patīk. Cilvēki, kas skaistam smaidam brieduši gadiem un beidzot ir sadūšojušies atnākt pie zobārsta, dažkārt izvēlas izteikti baltus zobus – «Holivuda, es nāku!»
Šādas izvēles izdara arī gados vecāki cilvēki, kuriem tas vizuāli vairs nepiestāv. Es gan vienmēr cilvēkiem atgādinu – katru rītu spogulī tev ir jāpaskatās uz sevi ar tādu smaidu, kas tev pašam patīk. Nevis ar tādu smaidu, kādu es, Signe Ozoliņa, uzskatu par daudz dabiskāku. Tev ir jābūt priecīgam par savu smaidu no rīta. Kā es smejoties saku – tu vari sev nopirkt labu apģērbu, somiņu vai kurpes, bet, ieejot pirtī, savu smaidu ar to nepiesegsi. Ja nejūties pārliecināts par savu smaidu, tas ir redzams gan tavā sejas mīmikā, gan stājā un veidā, kā komunicē ar apkārtējiem.
Kas ir smaids, kas jums pašai patīk?
To varētu salīdzināt ar Holivudas filmām un Eiropas kino. Personīgi man daudz labāk patīk skatīties Eiropas kino, kurā redzu – visi vecie aktieri ir saglabājuši paši savus zobus. Arī ar protezēšanu iespējams izveidot katru zobu individuāli. Tā, ka tie izskatās patiešām dabiski, nevis visi vienādi.
Kāds ir jūsu ieteikums cilvēkiem, kas vēlas saglabāt dabiski skaistu smaidu visas dzīves garumā?
Diegojiet zobus! Joprojām lielākā daļa mūsdienu cilvēku uzskata, ka zobu diegs – tā ir kaut kāda super ekskluzīva lieta. Mīļie cilvēki, zobu diega izmantošanai būtu jākļūst par ikdienas mutes dobuma kopšanas rutīnas neatņemamu sastāvdaļu. Diegojiet zobus rīta un vakarā. Rādiet un māciet to darīt arī saviem bērniem un mazbērniem. Un apmeklējiet regulāri zobārstu. Atrodiet speciālistu, kam jūs uzticaties un kurš jūsos ieklausās.
Ko uz atvadām varat novēlēt saviem vēl tikai topošajiem pacientiem?
Atcerieties, ka visdārgākais mūsu dzīvē ir veselība. Zobu veselība spēj ietekmēt visa ķermeņa veselību, tādēļ rūpējieties par saviem smaidiem!
