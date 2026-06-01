Kalvina Herisa grandiozajam šovam Mežaparkā pievienosies pasaulslavenie "MK" un "Syn Cole"
Ektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Herisa koncertā, kas 6. augustā notiks Mežaparka Lielajā estrādē, kā īpašie viesi uzstāsies amerikāņu dīdžejs un producents MK , kā arī Igaunijas elektroniskās mūzikas mākslinieks Syn Cole.
MK", īstajā vārdā Marks Kinčens (Marc Kinchen), ir viens no ietekmīgākajiem hausa mūzikas producentiem un dīdžejiem pasaulē. Kā skaidro organizatori, ar tādiem skaņdarbiem kā "Always", "Burning", "4You" un "Just A Dream" mākslinieks jau pagājušā gadsimta 90. gados kļuva par nozīmīgu spēlētāju deju mūzikas žanrā. Viņa veidotais remikss britu grupas "Nightcrawlers" dziesmai "Push The Feeling On" kļuva par vienu no žanra stūrakmeņiem. Gadu laikā "MK" ir sadarbojies ar virkni Latvijā jau labi iemīļotu pasaules mēroga mākslinieku, tostarp Lanu Del Reju (Lana Del Rey), Riannu (Rihanna), Semu Smitu (Sam Smith), Eliju Goldingu (Ellie Goulding) un "Disclosure".
Savukārt igauņu producents, dziesmu autors un dīdžejs "Syn Cole" plašāku starptautisko atpazīstamību ieguva, pievienojoties dīdžeja "Avicii" izveidotajai "LE7ELS" ierakstu kompānijai. Organizatori atzīmē, ka tieši šajā laikā viņa melodiskais un enerģiskais skanējums ātri sasniedza plašāku starptautisko auditoriju. Šobrīd "Syn Cole" dziesmas un remiksi platformās "YouTube" un "Spotify" kopumā klausīti vairāk nekā 1,4 miljardus reižu.
Herisa uzstāšanās Rīgā 6. augustā plānota kā viens no šīs vasaras vērienīgākajiem brīvdabas šoviem visā reģionā. Pasākumā gaidāms Rīgā līdz šim neredzēts lāzeru, iespaidīgu gaismu un video šovs, kas papildināts ar lielu daudzumu dažādu specefektu, tādējādi dāvājot pasaules lielākajiem mūzikas festivāliem raksturīgo deju mūzikas enerģiju Mežaparka Lielajā estrādē.
Ņemot vērā lielo interesi par pasākumu, organizatori īpaši aicina iedzīvotājus neiegādāties biļetes caur sludinājumiem, sociālajiem medijiem vai citām nepārbaudītām tirdzniecības vietām, jo pastāv augsts risks iegādāties viltotas biļetes. Pie norises vietas ieejas visas biļetes tiks elektroniski skenētas, tādēļ nederīgas biļetes nekavējoties tiks atpazītas.
