Mikrofons pārtver Putina un Sji sarunu par orgānu transplantāciju un nemirstību
Trešdien, piedaloties militārajā parādē Pekinā, mikrofons pārtvēris privātu sarunu starp Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu. Daudzus pārsteidzis sarunas saturs - abi apsprieduši nemirstības iespējas.
Putins un Sji tika dzirdēti runājam par to, kā orgānu transplantācijas varētu novest pie nemirstības, apspriežot biotehnoloģijas attīstības iespējas.
Putins ierosināja, ka orgānu transplantācijas varētu novest pie nemirstības, sakot: “Cilvēka orgānus var nepārtraukti transplantēt. Jo ilgāk tu dzīvo, jo jaunāks vari kļūt, un pat sasniegt nemirstību.” Sji atbildēja: “Daži prognozē, ka šajā gadsimtā cilvēki varētu dzīvot līdz 150 gadiem.”
Pēc sarunas Putins vēlāk apstiprināja žurnālistiem, ka viņš tiešām ir apspriedis iespējas ievērojami palielināt cilvēku dzīves ilgumu.
Jāteic, ka abi līderi mainījuši likumus, lai paliktu amatā. Sji Dzjiņpins atcēlis prezidenta termiņa ierobežojumus, tāpat arī Putins ir mainījis Krievijas likumus, lai paliktu pie varas.
Krievijas elites pārstāvji, tostarp Putins, jau sen ir bijuši ieinteresēti ilgmūžībā un zinātnē par dzīves pagarināšanu. 2024. gadā Putins uzdeva likumdevējiem izveidot pētījumu centru "Jaunās veselības saglabāšanas tehnoloģijas", kas veltīts cīņai pret novecošanos. Šis projekts koncentrējas uz tehnoloģiju izstrādi, kas novērš šūnu novecošanos, neirotehnoloģijām un citām inovācijām, kuru mērķis ir nodrošināt ilgmūžību.
Saskaņā ar neatkarīgā Krievijas izdevuma "Meduza" iepriekšējo izmeklēšanu, Mihails Kovaļčuks, Vladimira Putina ilgstošais ģimenes uzticības persona, vada Krievijas pētījumus par nemirstību, tēmu, ar kuru viņš un citi Kremlim tuvi cilvēki esot “apsēsti”.
Putina vecākā meita, endokrinoloģe Marija Vorontsova, ir saņēmusi Krievijas valdības dotācijas, lai pētītu šūnu atjaunošanos un veidus, kā pagarināt cilvēka veselību un ilgmūžību, un viņa ir iesaistīta ģenētikas pētījumu programmā, kas saistīta ar Kovaļčuku. Kad ASV 2022. gadā ieviesa sankcijas pret viņu, Valsts departaments paziņoja, ka viņa vada Kremlim finansētus ģenētikas projektus, kuru vērtība ir miljardi.
Par militāro parādi Ķīnā
Ķīna trešdien izrādīja savu militāro spēku un jaunākos ieročus vērienīgā militārā parādē par godu Otrā pasaules kara beigu 80.gadadienai.
Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins īsā uzrunā pirms parādes paziņoja, ka cilvēcei šodien ir jāizvēlas starp mieru un karu, dialogu un konfrontāciju.
Sji pieminēja kara upurus un aicināja izskaust kara saknes, lai novērstu vēstures atkārtošanos. Taču viņa galvenais vēstījums bija pārliecība par Ķīnas spēku un gatavību uzņemties vadošo lomu pasaulē. Prezidents uzsvēra, ka Ķīna ir neapturama un nekad neļaus iebiedēt sevi.
Parādē tika demonstrēti lāzerieroči, milzīgi zemūdens bezpilota lidaparāti, pretgaisa aizsardzības raķetes, pretkuģu raķetes, hiperskaņas raķetes, starpkontinentālās ballistiskās raķetes, droni, torpēdas, robotizēti suņi un virkne citu ieroču. Daļa no ieročiem publiski tika izrādīti pirmo reizi.