Tukuma novadā viesojas Čehijas delegācija
No 25. līdz 29. maijam Latvijā viesojās Čehijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (STMOU ČR) delegācija, informē Tukuma novada domē.
Vizītes laikā 16 pašvaldību izpilddirektori un pārstāvji no dažādiem Čehijas reģioniem apmeklē Tukuma novadu.
Oficiālajā sanāksmē, kas norisinājās 26. maijā Tukuma novada pašvaldībā, Tukuma novada domes izpilddirektors Ivars Liepiņš iepazīstināja delegācijas dalībniekus ar pašvaldības darbu, aktuālajiem un plānotajiem novada attīstības projektiem, izglītības un sporta iespējām, kā arī kultūras dzīvi novadā.
Pēc prezentācijas viesi devās iepazīt Tukuma pilsētu, tās vēsturisko centru un nozīmīgākos objektus, ielūkojoties arī Brīvības laukuma pārbūves un sporta manēžas izbūves procesos. Delegācija apmeklēja arī Šlokenbekas muižu, Durbes pili un ciemojās pie SIA “Tukuma ūdens”.
27. maijā delegācija viesosies Engurē, kur tiks iepazīstināta ar piekrastes teritorijas attīstību, vietējiem uzņēmumiem un tūrisma piedāvājumu. Vizītes programmā iekļauts arī Jaunpils apmeklējums.
Vizīti organizē Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija (LPIA) sadarbībā ar Tukuma novada pašvaldību.