"Simpsonu" scenārists, kurš "pareģoja" Trampa uzvaru, paziņojis, ka startēs ASV prezidenta vēlēšanās
Kulta animācijas seriāls "Simpsoni" jau gadiem ilgi pārsteidz pasauli ar spēju neticami precīzi paredzēt nākotni. Tagad viens no šo "pareģojumu" autoriem nolēmis iet vēl tālāk – četrkārtējais "Emmy" balvas ieguvējs un scenārists Dens Grīnijs paziņojis, ka startēs 2028. gada ASV prezidenta vēlēšanās.
Tieši Dens Grīnijs ir autors bēdīgi slavenajai epizodei "Bart To The Future", kurā Līza Simpsone kļūst par Amerikas Savienoto Valstu prezidenti. Šajā sērijā, kas pie skatītājiem nonāca sešpadsmit gadus pirms Donalda Trampa stāšanās ASV prezidenta amatā, Līza nopūšoties saka saviem padomniekiem: "Kā jūs zināt, no prezidenta Trampa mēs esam mantojuši pamatīgu budžeta krīzi."
Šī epizode savulaik seriāla faniem lika pārskatīt visu "Simpsonu" arhīvu, meklējot citus jokus, kas kļuvuši par realitāti, un, jāatzīst, daudzi no tiem izrādījās biedējoši precīzi. Tagad Grīnijs nolēmis pats iet Trampa pēdās.
Savu kandidatūru 2028. gada ASV prezidenta vēlēšanām "Simpsonu" scenārija autors pieteica ar visai neparastu video sociālajā tīklā "Instagram". Tajā Grīnijs sākotnēji redzams tērpies burvja kostīmā, dēvējot sevi par "pašpasludinātu pravieti", un asi kritizē pašreizējo ASV politisko eliti.
"Tramps, Venss, miljardieri, karjeristi un gļēvuļi abās partijās ir pagriezuši muguru Amerikai," video pauž scenārists. "Viņiem rūp tikai nauda, vara un drošība, bet ne jūs."
"Amerikas valdībai ir jāstrādā ikviena labā. Demokrātija visiem, atbildība visiem, labklājība visiem. Mums tas ir jāatjauno. Es labprāt palīdzētu, bet neesmu jurists. Esmu tikai pašpasludināts pravietis... kurš studējis jurisprudenci, absolvējis universitāti, nokārtojis advokāta eksāmenu… Pagaidiet! Es taču esmu jurists!" turpināja četrkārtējais "Emmy" balvas ieguvējs.
Tajā brīdī viņš nomet burvja tērpu, atklājot, ka apakšā valkā solīdu uzvalku, un piebilst: "Lai iet ratā, es varu būt politiķis! Es kandidēšu uz prezidenta amatu. Mana platforma - Amerika visiem. Aiziet!"
Ko "Simpsonu" autors sola vēlētājiem?
Lai cik absurds šis paziņojums arī neizklausītos, Grīnijs ir viens no pirmajiem, kurš oficiāli pieteicis savu kandidatūru 2028. gada ASV prezidenta vēlēšanām.
Spriežot pēc komēdiju autora ierakstiem "Instagram" platformā un kampaņas oficiālā paziņojuma presei, seriāla autors iestājas par morālo vērtību un demokrātisko normu atjaunošanu. Viņa politiskā platforma balstās uz tādām progresīvām idejām kā vispārējā veselības aprūpe un "Jaunais zaļais kurss" (Green New Deal), apvienojot tās kopīgā idejā — veidot Ameriku, kas darbojas visu labā.
Nākamās ASV prezidenta vēlēšanas notiks 2028. gada 7. novembrī. Saskaņā ar pašreizējo ASV likumdošanu Tramps nevar kandidēt uz trešo termiņu — neviens ASV prezidents nedrīkst ieņemt amatu vairāk nekā divus termiņus. Neskatoties uz to, Tramps pēdējā laikā vairākkārt ir devis mājienus, ka labprāt startētu vēlreiz. Pagājušajā gadā viņš atzina, ka nav izslēdzis šādu iespēju un "labprāt to darītu". Turklāt "Trump Organization" jau esot manīta, tirgojot sarkanās cepurītes ar uzrakstu "Trump 2028". Kā tādās reizēs teiktu Bārts Simpsons – "Ai, karamba!"