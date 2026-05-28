Kulberga valdībai priekšā drošības un ekonomikas eksāmens
Jaunajai valdībai jākoncentrējas uz drošības stiprināšanu, ekonomisko attīstību, kā arī skaidra ārpolitiskā kursa saglabāšanu.
Deputāte Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) pirms parlamentāriešu balsojuma par uzticības izteikšanu Andra Kulberga (AS) valdībai uzsvēra nepieciešamību stiprināt drošību, ievērot budžeta disciplīnu un saglabāt skaidru ārpolitisko kursu.
Deputāte akcentēja Eiropas Savienības nozīmi un nepieciešamību politiku balstīt cilvēkcentrētā pieejā, vienlaikus turpinot atbalstu Ukrainai un iestājoties par stingru Eiropas drošības politiku. Tāpat viņa norādīja uz nepieciešamību nodrošināt stabilitāti un uzticēšanos valsts pārvaldē.
Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka aizsardzības nozarei jānovirza 5% no iekšzemes kopprodukta, šo apņemšanos nostiprinot arī normatīvajā regulējumā. Vienlaikus viņa pievērsās likuma varas stiprināšanai un nepieciešamībai nodrošināt atbildīgu politisko rīcību.
Deputāte arī akcentēja, ka valsts attīstībai būtiska ir skaidra rīcība un spēja īstenot iecerēto, uzsverot politiskās atbildības nozīmi sabiedrības priekšā. Viņa akcentēja, ka "Jaunā vienotība" ir gatava strādāt valdībā, lai katru dienu ar saviem darbiem stiprinātu valsti.
Savukārt topošā izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA) sacīja, ka Nacionālā apvienība (NA) jaunajā valdībā strādās, lai Latvija saglabātos kā nacionāla valsts, vienlaikus stiprinot ekonomiku, drošību un ieviešot skaidru imigrācijas politiku.
Viņa uzsvēra, ka NA valdības veidošanā iesaistījusies ar augstu atbildību, akcentējot nepieciešamību reālistiski vērtēt drošības situāciju un plānot rīcību ilgtermiņā. Politiķe norādīja, ka nacionālās intereses aptver ne tikai valodu un kultūru, bet arī ekonomiku un budžeta ilgtspēju.
Indriksone kritizēja līdzšinējo, viņasprāt, uz patēriņu balstīto izaugsmes pieeju, aicinot veicināt attīstību bez masveida imigrācijas no trešajām valstīm, lielāku uzsvaru liekot uz tehnoloģijām, investīcijām un vietējā darbaspēka iesaisti.
Viņa arī uzsvēra nepieciešamību stiprināt sadarbību ar uzņēmējiem, paātrināt attīstības plānošanu un pievērst lielāku uzmanību demogrāfijai, vienlaikus saglabājot latviešu valodas lomu un starptautisko sadarbību.
Drošības jomā politiķe atzīmēja 5% no iekšzemes kopprodukta finansējumu aizsardzībai un nepieciešamību nodrošināt lielāku budžeta caurspīdīgumu, kā arī iestājās par stingrāku imigrācijas kontroli un skaidri definētiem uzturēšanās nosacījumiem.
Jaunas valdības izveide īsā laikā apliecina politisko spēku spēju vienoties un koncentrēties uz valsts interesēm, Saeimas sēdē, kurā tiek lemts par Kulberga vadītās valdības apstiprināšanu, sprieda Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).
Pēc Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) demisijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzticēja jaunu Ministru kabinetu veidot Kulbergam, kura pārstāvētā frakcija līdz šim strādāja parlamenta opozīcijā.
Kulberga vadībā tika panākta vienošanās valdībā sadarboties četriem politiskajiem spēkiem - "Apvienotajam sarakstam" (AS), Nacionālajai apvienībai, "Jaunajai vienotībai" (JV) un Zaļo un zemnieku savienībai.