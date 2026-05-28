Rundāles pils 290. gadadienā atklāta izstāde “Ziedu valdzinājums”
24. maijā, atzīmējot Rundāles pils 290. gadadienu, muzejā svinīgi tika atklāta izstāde “Ziedu valdzinājums”, kas apmeklētājiem būs pieejama līdz 31. oktobrim.
Izstāde piedāvā daudzslāņainu skatījumu uz ziediem un to attēlojumu mākslā, atklājot stāstu par mūsdienās pazīstamu dārza puķu ienākšanu Eiropā, to popularitāti Kurzemes-Zemgales hercogistē, kā arī ziedu simbolisko nozīmi 17. un 18. gadsimta mākslā.
Izstāde iekārtota pils pirmā stāva izstāžu telpās un vestibilā, kur katrai telpai piešķirts savs tematiskais akcents. Ekspozīciju papildina īpaši veidotas mākslīgo ziedu kompozīcijas, Rundāles pils interjeriem raksturīgie ziedu un stuka dekoru motīvi, kā arī bagātīgs mākslas darbu klāsts no ievērojamiem Eiropas muzejiem.
Apmeklētājiem ir iespēja aplūkot darbus no Borisa Vozņacka Ļvivas Nacionālās mākslas galerijas, Het Loo pils muzeja, Amsterdamas Rijksmuseum un M. K. Čurļoņa Nacionālā mākslas muzeja kolekcijām. Viena no izstādes centrālajām daļām ir nīderlandiešu mākslinieka Josa Agasi multimediju instalācija “Tulpju drudzis”, kas laikmetīgā veidā interpretē 17. gadsimta Nīderlandes “tulpju māniju” – vienu no pirmajiem dokumentētajiem cenu burbuļiem pasaules vēsturē.
Izstāde aicina iepazīt ziedu pasauli tās dažādajās izpausmēs – gleznās, interjera elementos, simbolos un smaržās. Izstādes apskati īpaši papildinās Rundāles pils franču dārza apmeklējums, kur daudzi mākslas darbos attēlotie augi un ziedi uzplaukst arī dabā.
Izstādes ietvaros maija izskaņā un jūnijā notiks vairāki tematiskie pasākumi.
30. maijā plkst. 12.00 muzeja vēsturniece Gundega Plūduma iepazīstinās ar modes puķēm Eiropā un Kurzemes-Zemgales hercogistē 17. un 18. gadsimtā.
Mūsdienās tik pierastās tulpes, hiacintes, anemones, Āzijas gundegas un fritilārijas eiropieši plašāk iepazina tikai 16. gadsimta otrajā pusē. No kolonijām ievestie eksotiskie augi ne tikai saistīja Eiropas botāniķu uzmanību, bet arī kļuva par bagātības un izsmalcinātības simbolu. Ekskursijas dalībnieki uzzinās, kādi augi bija Kurzemes-Zemgales hercogu dārzos, kādas bija iecienītākās sīpolpuķes 18. gadsimtā un kad pārsprāga pirmais tirgus burbulis.
Savukārt 6. jūnijā plkst. 12.00 muzeja pētniece Dzintra Spradzenko iepazīstinās ar Rundāles pils interjera stuka dekoros attēlotajiem ģipša ziediem, to tapšanas vēsturi un restaurācijas procesu.
6. jūnijā plkst. 14.00 Piknika laukumā notiks ziedu kārtošanas darbnīca “Peonijas un baroks”. Interesenti varēs veidot barokālas ziedu kompozīcijas floristikas traukos, izmantojot Rundāles pils franču dārza ziedus, īpaši akcentējot peonijas.
Plašāka informācija par pasākumiem un biļešu cenām pakāpeniski būs pieejama muzeja mājaslapā.