Džeikobs Elordi atklāj, kā īsta čūska padarīja seriāla "Eiforija" nāves ainu patiesi biedējošu
Aktiera Džeikoba Elordi atveidotais Neits Džeikobss seriāla "Eiforija" trešajā sezonā piedzīvo šokējošu nāvi. Bet pats aktieris atzinis, ka zārka aina filmēšanas bijusi gan satraucoša, gan negaidīti mīļa - pateicoties viņa neparastajam "kolēģim".
Priekšpēdējā sērijā Neits tika aprakts dzīvs un galu galā gāja bojā pēc klaburčūskas kodiena. Aktieris Džeikobs Elordi atklāja, ka filmēšanā izmantota īsta boa čūska, kurai pievienota mākslīga klaburčūskas aste, lai aina izskatītos ticamāka.
“Viņiem bija boa žņaudzējčūska, kurai pievienoja neīstu klaburčūskas asti, un Sems Levinsons vienkārši pateica: ‘Mēs tev virsū uzmetīsim čūsku,’” pastāstīja Elordi. Klaustrofobiskās ainas filmēšanas laikā aktierim bija jāguļ zārkā ar cieši noslēgtu vāku.
“Mani pleci skāra malas, es nevarēju pakustināt rokas, un tad viņi pieskrūvēja vāku, un viss kļuva tumšs,” viņš stāstīja. “Patiesībā bija diezgan jauki. Tur bija ļoti mierīgi.”
Neskatoties uz biedējošajām skaņām, aktieris čūsku raksturoja kā “ļoti mīļu” un pat “draudzīgu”. “Viņa ieritinājās man blakus, un tas bija patīkami. Bet viņa bija ļoti miegaina, tāpēc man nācās viņu mazliet pagrūstīt, lai tā sāktu kustēties,” viņš piebilda.
Seriāla veidotājs Sems Levinsons slavēja Elordi par drosmi strādāt ar īstu reptili. Pašam Elordi nepatīkamā zārka aina šķita piemērota un pelnīta viņa varonim Neitam, kuru aktieris atveidoja kopš 2019. gada. “Neits ir cilvēks, kurš pieļāvis ļoti daudz kļūdu un izdarījis daudz sliktas izvēles. Tāpēc ir interesanti redzēt, pie kā tas viss novedis,” sacīja aktieris. Seriāla “Eiforija” trešās sezonas noslēguma sērija būs skatāma svētdien, 31. maijā.