3x3 izlases līderis Nauris Miezis Pasaules kausā spēlēs pēc nesen pārciestas deguna operācijas
Latvijas 3x3 basketbola izlases kapteinis Nauris Miezis pēc iedzīvošanās deguna lūzumā pirms Pasaules kausa atgriezies Latvijā ar divējādām sajūtām, atzina basketbolists.
Jūnija sākumā Latvijas sieviešu un vīriešu 3x3 basketbola izlase Varšavā startēs Pasaules kausa izcīņā.
Miezis pirms nepilnām divām nedēļām treniņa laikā salauza degunu, un viņa dalība Pasaules kausa finālturnīrā bija zem jautājuma zīmes. "Es atgriezos Latvijā ar divējādām sajūtām. Protams, ir patīkami atgriezties mājās, bet sanāca atgriezties nedaudz sāpīgāk, bija trauma. Piespiedu kārtā nācās braukt mājās, lai varētu savest sevi kārtībā. Biju labā formā, trauma izsita mani ārā, bet operācija bija veiksmīga," preses konferencē stāstīja Miezi. "Pirmo reizi man ir tāda citādāka sajūta atgriezties mājās, jo parasti dažu spēlētāju bāze bija Latvijā, bet tagad visi bija projām. Tagad mēs visi sabraucām, un tādas sajūtas nebija bijušas," turpināja valstsvienības kapteinis.
Viņš atklāja, ka iedzīvojies deguna lūzumā jau otro sezonu pēc kārtas, taču pēc izlaistām aptuveni divām nedēļām atlabšana norit veiksmīgi. "Šogad tas notika treniņā, neveiksmīgi, bet sports ir nežēlīgs. Kad es pagājušajā gadā Ķīnā salauzu degunu, netaisījām speciālu masku, bet šogad paldies Kristapam Gotfrīdam, kurš operatīvi noreaģēja un izprintēja tieši manai sejai masku. Protams, tas rada diskomfortu, bet pielāgošos," skaidroja basketbolists. "Man nav skaistākais metiens. Katru reizi, kad metu, man bumba ir ļoti tuvu pierei, un ir reizes, kad trāpu pa masku. Bet vēl ir pāris dienas, lai pielāgotos," viņš piebilda.
Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase līdz šim sacentusies sešās Pasaules kausa izcīņās, labāko rezultātu sasniedzot 2018. gadā un 2023. gadā, kad tika izcīnīta otrā vieta. "Tie, kas mani pazīst, zina, ka esmu ļoti azartisks un vienmēr gribu uzvarēt. Pasaules kauss vēl nav, bet gribu, ļoti gribu [to izcīnīt], tagad tikai jāstrādā," izcēla Miezis.
Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase B apakšgrupā cīnīsies ar ASV, Mongoliju, Čehiju un Poliju. Miezis, kurš šosezon turnīros pārstāv Mongolijas vienību "Ulaanbaatar", atklāja, ka jau iepriekš zinājis, ar kādu sastāvu mongoļi dosies uz Pasaules kausu.
"Viņiem nebūs labākais sastāvs, bet būs jaunie spēlētāji. Mongoļiem ir citi mērķi uz šo sezonu un nākamo gadu, tāpēc viņi grib kaut ko pamainīt. Viņu mērķis ir olimpiāde, un citos turnīros var savākt vairāk punktus, tāpēc nolēma iedot džekiem atpūsties pirms citiem turnīriem. Pēc ranga no Āzijas kvalificējas divas komandas. Viena noteikti būs Ķīna, bet par otru vietu cīnās Mongolija un Japāna," stāstīja basketbolists.
Pērn Latvijas 3x3 basketbolisti Pasaules kausā nepārvarēja ceturtdaļfinālu.