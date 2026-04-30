Uzbrukums 150 km attālumā no frontes: Ukrainas droni Krievijā iznīcina divus okupantu armijas helikopterus
Ukrainas armija Voroņežas apgabalā izmantoja dronus, lai iznīcinātu divus Krievijas okupācijas armijas "Mi-28" un "Mi-17" helikopterus.
Ukrainas bruņoto spēku bezpilota sistēmu vienības veikušas vēl vienu sekmīgu operāciju, lai iznīcinātu Krievijas militāro aprīkojumu, kas atrodas dziļi agresorvalsts teritorijā. Šoreiz Ukrainas droni Voroņežas apgabalā uzbruka diviem "Mi-28" un "Mi-17" helikopteriem. Par to savā Facebook lapā ziņoja Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi. Viņš norāda, ka trieciens bija vērsts pret lauka lidlauku, kas atrodas vairāk nekā 150 kilometru attālumā no kontakta līnijas.
Objektā atradās četri helikopteri, kas tika izmantoti degvielas uzpildei un apkopei starp uzlidojumiem. Operāciju veica 429. atsevišķās brigādes "Ahillejs" un 43. atsevišķās artilērijas brigādes apvienotās apkalpes. Piedalījās arī Speciālo operāciju centrs "A". Triecieni bija vērsti pret dzinēja nodalījuma aizmugurējo centrālo daļu. Uzbrukuma laikā gāja bojā arī vismaz viens no helikopteru apkopes personāla.
Ukrainas Bezpilota sistēmu spēki ziņo, ka uzbrukuma laikā ienaidnieka helikopteri, visticamāk, atradās tehniskajā apkopē. Netālu atradās ienaidnieka personāls, kas nodrošināju to ekspluatāciju. Objektīvās vadības dati apstiprināja, ka mērķiem tika trāpīts. Publicētie ar dronu uzņemtie materiāli liecina par precīzu trāpījumu helikopteriem. Tikmēr, komentējot uzbrukumu, Z modijo tiek norādīts, ka triecienu laikā virs Krievijas lidlauka lidoja Ukrainas objektīvās vadības drons, neskatoties uz komunikācijas ierobežojumiem Krievijā.
"Mi-17" ir vidējas celtspējas transporta helikopters, ko ienaidnieks izmanto personāla pārvadāšanai, desantiem un ievainoto evakuācijai, kā arī trieciena operācijām ar piekārtiem ieročiem. Viena lidaparāta paredzamās izmaksas ir vismaz 15 miljoni ASV dolāru. "Mi-28" ir uzbrukuma helikopters, kas paredzēts bruņutehnikas un personāla iznīcināšanai. Bruņotā apkalpes kabīne ļauj veikt operācijas intensīvas uguns apstākļos. Paredzamās izmaksas ir aptuveni 18 miljoni ASV dolāru.