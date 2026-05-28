Kongo no Ebolas miruši jau 246 cilvēki - Uganda slēgusi ar kaimiņvalsti savu robežu
Kongo Demokrātiskajā Republikā (Kongo DR) no Ebolas vīrusa miruši jau 246 cilvēki, bet iespējamo inficēšanās gadījumu skaits sasniedzis 1077, paziņojusi valdība.
Lai samazinātu vīrusa izplatību Kongo DR kaimiņvalsts Uganda slēgusi ar valsti savu robežu. Tās šķērsošana tiks atļauta tikai ārkārtējos gadījumos, tostarp saistībā ar slimības apkarošanu, humānajām misijām, pārtikas un citu kravu pārvadājumiem vai drošības apsvērumiem. Visiem cilvēkiem, kas iebrauks Ugandā no Kongo DR, būs obligāti jāievēro izolācija 21 dienu.
Ugandā apstiprināti septiņi inficēšanās gadījumi. Viens no saslimušajiem miris. Ugandas varasiestādes nepublicē datus par iespējamajiem inficēšanās gadījumiem, un tāpēc inficēto skaits, domājams, ir ievērojami lielāks.
Pasaules Veselības organizācija (PVO) uzskata, ka patiesais saslimšanas gadījumu skaits ir daudz lielāks, jo infekcijas uzliesmojums Kongo DR austrumos nedēļām ilgi netika pamanīts un par daudziem inficēšanās gadījumiem netika ziņots.
Pašreizējo infekcijas uzliesmojumu izraisījis retais vīrusa Bundibudžo paveids, un tas sākotnēji netika konstatēts, izmantojot konvencionālos testus. Šobrīd nav vakcīnas pret šo vīrusa paveidu.