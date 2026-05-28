Kārlis Dzenītis pirms rallija “Kurzeme”: mērķis ir stabils sniegums un cīņa par pjedestālu
Jau šajā nedēļas nogalē Liepāja pulcēsies spēcīgākās Latvijas un ārvalstu ekipāžas vienā no sezonas gaidītākajiem rallijiem – “Rally Kurzeme”. Starp dalībniekiem būs arī “Baltic Motorsport Promotion” komandas pilots Kārlis Dzenītis.
Sagatavošanās “Kurzemei” aizritējusi saspringtā režīmā – komanda aizvadījusi treniņus un divas sacensības Lietuvā, kur gūta gan vērtīga pieredze, gan arī svarīgas atziņas turpmākajam darbam.
Komandas vadītājs Mārtiņš Dzenītis atzīst, ka šobrīd galvenais uzdevums ir palīdzēt pilotam nostiprināt stabilitāti un pārliecību.
“Jau iepriekš esmu teicis – jaunam braucējam daudz vieglāk ir palīdzēt kļūt mierīgākam un precīzākam, nekā iemācīt braukt ātri. Kārlim ātrums ir, un tas jau ir ļoti svarīgi. Tagad nepieciešams iemācīties šo tempu noturēt arī droši un bez liekiem riskiem,” stāsta Mārtiņš Dzenītis.
Pirmais starts Lietuvā ekipāžai noslēdzās priekšlaicīgi jau pirmajos sacensību kilometros, kur tika piedzīvota avārija, tomēr komandas vadītājs uzsver, ka šādas situācijas autosportā ir neizbēgama izaugsmes daļa.
“No kļūdām ir jāmācās. Pēc aizvadītajiem rallijiem redzējām, ka pat piesardzīgākā režīmā spējam būt konkurētspējīgi. Tas dod pārliecību pirms “Kurzemes”,” norāda Mārtiņš Dzenītis.
Pēc avārijas automašīna īsā laikā tika pilnībā atjaunota, un komandai izdevās turpināt gatavošanos bez būtiskām izmaiņām sezonas plānā. Īpašu pateicību “Baltic Motorsport Promotion” izsaka savam sponsoram “Radex”, kura atbalsts ar krāsmateriāliem palīdzēja operatīvi sagatavot tehniku nākamajiem startiem.
Tikmēr pats Kārlis Dzenītis neslēpj, ka pēc incidenta bijis nepieciešams laiks, lai atgūtu pārliecību pie stūres.
“Pēc pirmā šīgada Lietuvas rallija mana pašpārliecinātība bija pazudusi. Nākamās sacensībās sāku ļoti mierīgi un pakāpeniski atgriezos savā ritmā. Uz beigām jau sajutu, ka atkal varu braukt brīvāk. Domāju, ka arī Kurzemē jāievēro līdzīga pieeja,” saka pilots.
Šosezon ziemas ralliju posms Kārļa Dzenīša programmai ir noslēdzies. Jau šobrīd Viņš uzsver, ka šobrīd svarīgākais ir nobraukt ralliju stabili un izvairīties no nevajadzīga riska.
“Mans komforta temps nav lēns, bet šobrīd nevēlos forsēt notikumus. Galvenais ir turpināt krāt pieredzi un pārliecību,” piebilst Kārlis Dzenītis.
Sagaidāms, ka īpaši spraiga konkurence būs Mārtiņš Sesks “MRF Tyres Junior Challenge”. Jauniešu ieskaitē, kur šosezon startē vairāki talantīgi jaunie braucēji, Kārļa Dzenīša mērķis ir cīnīties par vietu uz goda pjedestāla.
“Konkurence būs ļoti nopietna, taču mūsu mērķi nemainās – vēlamies cīnīties par augstām vietām gan junioru ieskaitē, gan LRČ6 klasē,” uzsver Mārtiņš Dzenītis. “Skatītājus iepriecināsim ar skaistām sānslīdēm un mūsu fanu meitenēm, tāpat mūsu līdzjutēji varēs tikt arī pie uzlīmēm ar Trodo “žurku” – meklējiet sestdien Trodo meitenes trases malā”, piebilst komandas vadītājs.
Par vienu no galvenajiem konkurentiem Kārlis uzskata poļu pilotu Bruno Urmo Gricu, ar kuru Lietuvā uzrādīts ļoti līdzīgs sniegums. “Būs interesanti redzēt, kā viss izvērtīsies Kurzemē. Lietuvā tempi bija līdzīgi, tāpēc domāju, ka cīņa būs ļoti aizraujoša,” saka pilots.
Kurzemes rallijā Kārlim pirmoreiz stenogrammu lasīs pieredzējušais stūrmanis Jānis Strazdiņš. Ekipāža cer, ka jaunā sadarbība palīdzēs sasniegt stabilu rezultātu un veiksmīgi aizvadīt vienu no sezonas sarežģītākajiem startiem.
“Par Kurzemi visi runā kā par īpašu ralliju – ātrs, leģendārs un ar fantastisku atmosfēru. Ar nepacietību gaidām startu,” noslēgumā saka Kārlis Dzenītis.