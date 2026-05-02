Šodien 14:24
Hersonā triecienā mikroautobusam nogalināti divi cilvēki
Krievijas karaspēks sestdien no drona Hersonā veicis triecienu mikroautobusam, divus cilvēkus nogalinot un septiņus ievainojot, pavēstīja vietējā administrācija.
Trieciens noticis ap plkst. 7. "Uz vietas gāja bojā divi cilvēki - komunālā dienesta darbinieks un kāda sieviete," sociālajos tīklos pavēstīja apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokudins.
"Izsaku visdziļāko līdzjūtību upuru ģimenēm un tuviniekiem," apliecināja apgabala vadītājs.
"Vēl septiņi cilvēki tika ievainoti - seši vīrieši un viena sieviete. Viņu vidū ir četri komunālā dienesta darbinieki. Visi ievainotie ir nogādāti slimnīcā," norādīja Prokudins.
Piektdien Hersonas apgabalā Krievijas agresijā viens cilvēks nogalināts un desmit ievainoti, pavēstīja apgabala administrācija.