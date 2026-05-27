"Galvaskauss bija pāršķelts no vienas auss līdz otrai": Igaunijā 12 gadus veca meitene pēc brauciena ar skrejriteni nonāk komā
Igaunijā noticis baiss negadījums – 12 gadus veca meitene, bez ķiveres traucoties ar elektrisko skrejriteni, piedzīvojusi smagu kritienu un vairākas dienas pavadījusi komā. Viņas tēvs tagad vēršas pie visiem vecākiem ar brīdinājumu un aicinājumu apzināties, ka bērniem šādi "nāves aparāti" nav vajadzīgi.
Cietušās meitenes tēvs Perts sociālajos tīklos atklājis, ka viņa 12 gadus vecā meita braukusi ar īrētu elektrisko skrejriteni, negadījuma brīdī sasniedzot pat 55 km/h lielu ātrumu. Kritiena sekas bijušas katastrofālas. Pēc tēva vārdiem, meitenei "galvaskauss pāršķelts no vienas auss līdz otrai". Bērns vairākas dienas atradās komā un tikai tagad pamazām ir sācis atgūt samaņu, raksta Igaunijas portāls "Elu24".
"Šobrīd viņa atveseļojas, viņa vemj, un viņu moka šausmīgas galvassāpes. Tas ir murgs. Nevienam vecākam nenovēlu ko tādu piedzīvot," atzīst izmisušais tēvs.
Izglāba mediķu un garāmgājēju ātrā rīcība
Vīrietis izteicis milzīgu pateicību līdzcilvēkiem, kuri nepalika vienaldzīgi un palīdzēja glābt meitenes dzīvību: "Mēs no sirds pateicamies sievietei, kura uzreiz pēc šausmīgās avārijas bija blakus mūsu bērnam un steidzās palīgā, kā arī vīrietim, kurš ar mums sazinājās no notikuma vietas. Milzīgs paldies jums visiem! "
Pēc notikušā tēvs aicina citus vecākus divreiz padomāt, pirms iegādāties vai atļaut bērnam braukt ar elektroskrejriteni. "Vai tiešām ir vērts pirkt bērniem šādus aparātus, kas var nogalināt viņus pašus, vai dot pavizināties draugiem, kuri uz tiem var nosisties? Nedariet to! Mēs paši varam daudz ko ietekmēt. Jo vairāk mēs pērkam šo draņķi, jo vairāk ir problēmu," viņš uzsver.
Pusaudžu pārgalvība ikdiena arī Latvijā
To, ka Igaunijā cietušās meitenes tēva brīdinājums par skrejriteņu bīstamību nav pārspīlēts, apliecina arī Latvijas policijas ikdiena. Jauniešu neapdomība, ignorējot drošības noteikumus, turpina apdraudēt dzīvības arī pie mums.
Kāds īpaši klajš bezatbildības gadījums aizvadītajā nedēļas nogalē fiksēts Tukumā, kur Valsts policija aizturējusi iereibušu nepilngadīgu elektroskrejriteņa vadītāju, kurš turklāt pārvadājis pasažieri.
Kā informē policijā, patrulējot Tukumā, Meža ielā uz gājēju pārejas likumsargi pamanīja elektroskrejriteņa vadītāju ar pasažieri. Policijas darbinieks deva komandu apstāties, taču jaunietis uz policistu tikai paskatījies un turpinājis ceļu pāri stāvlaukumam Spartaka ielas virzienā. Likumsargi devās viņam pakaļ un pamanīja, ka skrejritenis iebrauc garāžu kooperatīva teritorijā.
Policists izkāpa no dienesta transportlīdzekļa un devās pie pārkāpēja. Tika noskaidrots, ka braucamrīku vadīja nepilngadīgs jaunietis, no kura izelpas turklāt bija jūtama alkoholam raksturīga smaka. Veicot pārbaudi, atklājās, ka viņš atrodas 0,76 promiļu reibumā.
Pret jaunieti sākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi – par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu, par pasažiera pārvadāšanu un par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā. Par pēdējo pārkāpumu (ja promiļu daudzums ir no 0,5 līdz 1) elektroskrejriteņa vadītājam piemēro naudas sodu 70 eiro apmērā.
Policija kārtējo reizi atgādina, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem ir stingri aizliegts vest pasažieri. Ar velosipēdu atļauts vest tikai bērnus vecumā līdz septiņiem gadiem, turklāt bērnam obligāti jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei, bet velosipēdam jābūt aprīkotam ar drošu papildu sēdekli.