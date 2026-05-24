Pasaulē

VIDEO: pēc testa lidojuma Indijas okeānā eksplodējusi "SpaceX" raķete

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Pēc testa lidojuma "SpaceX" raķete "Starship V3" eksplodēja Indijas okeānā uzreiz pēc nolaišanās ūdenī.

VIDEO: pēc testa lidojuma Indijas okeānā eksplodēj...

Lidojuma gaita

"Starship V3" startēja no jaunas palaišanas vietas "Starbase" bāzē Teksasā — divas dienas pēc tam, kad Īlons Masks paziņoja par "SpaceX" IPO. Iepriekšējais starta mēģinājums ceturtdien neizdevās tehnisku problēmu dēļ.

Stundu ilgajā lidojumā, kas aptvēra pusplanētu, raķete izlaida 20 "Starlink" satelītu maketus. Diviem no tiem bija uzstādītas kameras, kas ļāva pirmo reizi programmā filmēt raķeti tieši lidojumā.

Ne viss noritēja perfekti: pirmās pakāpes atgriešanās laikā ne visi dzinēji darbojās kā plānots. Paša aparāta dzinēju skaits bija mazāks nekā iepriekš paredzēts, taču tas turpināja kustību 194 kilometru augstumā.

Eksplozīvais finišs

"Starship" vertikāli nosēdās Indijas okeānā normālā režīmā un pēdējā brīdī apgāzās un aizdegās. Nolaišanās okeānā bija daļa no misijas plāna. Nekas no testa lidojuma netika paredzēts atjaunošanai — ne paātrinātājs Meksikas līcī, ne pats aparāts.

Kāpēc tas ir svarīgi

"Starship V3", kas ir 124 metrus augsts, pārspēj iepriekšējās versijas pēc izmēra un dzinēju vilkmes. NASA maksā "SpaceX" miljardiem dolāru par Mēness nolaišanās moduļa izstrādi "Artemis" programmā, un tieši "Starship" plānots izmantot astronautu nogādāšanai uz Mēnesi. NASA administrātors Džareds Aizekmans norādījis, ka raķete tagad ir soli tuvāk Mēness misijai.

Īlona Maska galvenais mērķis ir nogādāt cilvēkus uz Marsu.

Tēmas

ASVStarlinkNASAĪlons MasksSpaceXMēness

Citi šobrīd lasa