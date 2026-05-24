VIDEO: pēc testa lidojuma Indijas okeānā eksplodējusi "SpaceX" raķete
Pēc testa lidojuma "SpaceX" raķete "Starship V3" eksplodēja Indijas okeānā uzreiz pēc nolaišanās ūdenī.
Lidojuma gaita
"Starship V3" startēja no jaunas palaišanas vietas "Starbase" bāzē Teksasā — divas dienas pēc tam, kad Īlons Masks paziņoja par "SpaceX" IPO. Iepriekšējais starta mēģinājums ceturtdien neizdevās tehnisku problēmu dēļ.
Stundu ilgajā lidojumā, kas aptvēra pusplanētu, raķete izlaida 20 "Starlink" satelītu maketus. Diviem no tiem bija uzstādītas kameras, kas ļāva pirmo reizi programmā filmēt raķeti tieši lidojumā.
SpaceX smashed it yesterday — May 22, 2026 — with the debut of Starship V3 (Version 3)!
Booster 19 + Ship 39 roared off Pad 2 at Starbase, Texas at 22:30 UTC, powered by next-gen Raptor 3 engines — the most powerful rocket ever flown!
Ne viss noritēja perfekti: pirmās pakāpes atgriešanās laikā ne visi dzinēji darbojās kā plānots. Paša aparāta dzinēju skaits bija mazāks nekā iepriekš paredzēts, taču tas turpināja kustību 194 kilometru augstumā.
Eksplozīvais finišs
"Starship" vertikāli nosēdās Indijas okeānā normālā režīmā un pēdējā brīdī apgāzās un aizdegās. Nolaišanās okeānā bija daļa no misijas plāna. Nekas no testa lidojuma netika paredzēts atjaunošanai — ne paātrinātājs Meksikas līcī, ne pats aparāts.
Kāpēc tas ir svarīgi
"Starship V3", kas ir 124 metrus augsts, pārspēj iepriekšējās versijas pēc izmēra un dzinēju vilkmes. NASA maksā "SpaceX" miljardiem dolāru par Mēness nolaišanās moduļa izstrādi "Artemis" programmā, un tieši "Starship" plānots izmantot astronautu nogādāšanai uz Mēnesi. NASA administrātors Džareds Aizekmans norādījis, ka raķete tagad ir soli tuvāk Mēness misijai.
Īlona Maska galvenais mērķis ir nogādāt cilvēkus uz Marsu.