Polijā noslepkavots Krievijas pretkara satīriķis Semeons Skrepeckis
Polijas pilsētā Biala Podlaskā netālu no Baltkrievijas robežas nogalināts 44 gadus vecais Krievijas mākslinieks Semeons Skrepecsks.
Saskaņā ar televīzijas kanāla "Polsce24" sniegto informāciju uzbrucējs vairākkārt šāvis uz mākslinieku no tuvas distances. Neilgi pēc apšaudes notikuma vietā ieradās mediķi, kuriem vīrieša dzīvību glābt vairs neizdevās. Pēc incidenta policija bloķēja vairākas ielas un izejas no pilsētas, kā arī pastiprināti apsargāja izglītības iestādes, raizēs par iespējamu izrēķināšanos ar upura ģimeni.
Izmeklētāji uzskata, ka uzbrukumā, iespējams, bija iesaistītas divas personas. Vienu no aizdomās turētajiem aizturēja netālu no Baltkrievijas konsulāta Biala Podlaskā, un neoficiāli tiek ziņots, ka viņš varētu būt Baltkrievijas pilsonis. Vienlaikus tiek pārbaudīta arī informācija par taksometra vadītāju, kurš, iespējams, nogādājis uzbrucējus notikuma vietā un pēc tam mēģinājis aizbēgt.
Skrepeckis, kurš dzimis Altaja reģionā un kura īstais vārds bija Roberts Kuzovkovs, bija pazīstams ar savām satīriskajām karikatūrām ar Krievijas un Baltkrievijas līderiem, tostarp Vladimiru Putinu, Aleksandru Lukašenko un Ramzanu Kadirovu. Viņa darbi bieži bija asi politiski un kritiski pret Krievijas varu.
Tikai trīs dienas pirms nāves, Krievijas valsts svētku dienā, mākslinieks Berlīnē piedalījās protesta akcijā, demonstrējot politiski satīrisku darbu ar Josifa Staļina un Vladimira Putina attēlojumu. Skrepeckis Polijā dzīvoja kopš 2021. gada.