Latvijas basketbolists Artūrs Žagars šoreiz netika iekļauts komandas pieteikumā.
Basketbols
Vakar 23:32
Žagara pārstāvētā "Fenerbahce" izcīna pārliecinošu uzvaru un izlīdzina rezultātu Turcijas basketbola līgas finālsērijā
Stambulas “Fenerbahce”, bez Latvijas basketbolista Artūra Žagara pieteikumā, pirmdien savā laukumā ar 93:68 (23:18, 27:19, 22:14, 21:17) pārspēja “Besiktas”, izcīnot uzvaru Turcijas superlīgas finālsērijas otrajā spēlē un sērijā līdz trim uzvarām panākot 1–1.
"Fenerbahce" rindās 17 punktus, sešas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Veids Boldvins, bet 16 punktus guva Telens Hortons-Takers. Viesiem 17 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Entonijs Brauns. Trešā sērijas spēle trešdien notiks "Besiktas" laukumā.
Pusfinālā "Fenerbahce" sērijā ar 3-1 apspēlēja Rolanda Šmita pārstāvēto Stambulas "Anadolu Efes". 2024./2025. gada sezonā Žagara pārstāvētā "Fenerbahce" finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Besiktas".