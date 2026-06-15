Žagara pārstāvētā "Fenerbahce" izcīna pārliecinošu uzvaru un izlīdzina rezultātu Turcijas basketbola līgas finālsērijā
Foto: MOURAD ALLILI MOURAD/SIPA/Scanpix
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars šoreiz netika iekļauts komandas pieteikumā.
Basketbols

Žagara pārstāvētā "Fenerbahce" izcīna pārliecinošu uzvaru un izlīdzina rezultātu Turcijas basketbola līgas finālsērijā

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

Stambulas “Fenerbahce”, bez Latvijas basketbolista Artūra Žagara pieteikumā, pirmdien savā laukumā ar 93:68 (23:18, 27:19, 22:14, 21:17) pārspēja “Besiktas”, izcīnot uzvaru Turcijas superlīgas finālsērijas otrajā spēlē un sērijā līdz trim uzvarām panākot 1–1.

Žagara pārstāvētā "Fenerbahce" izcīna pārliecinošu...

"Fenerbahce" rindās 17 punktus, sešas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Veids Boldvins, bet 16 punktus guva Telens Hortons-Takers. Viesiem 17 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Entonijs Brauns. Trešā sērijas spēle trešdien notiks "Besiktas" laukumā.

Pusfinālā "Fenerbahce" sērijā ar 3-1 apspēlēja Rolanda Šmita pārstāvēto Stambulas "Anadolu Efes". 2024./2025. gada sezonā Žagara pārstāvētā "Fenerbahce" finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Besiktas".

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