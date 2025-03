Ar "SpaceX" uz Starptautisko kosmosa staciju nogādāti četri astronauti

Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, "SpaceX" kapsula ar Vilmoru un Viljamsu, kā arī amerikāni Niku Heigu un Aleksandru Gorbunovu no Krievijas dosies prom no SKS ne ātrāk kā trešdien. Līdz tam laikam SKS būs 11 astronauti no ASV, Krievijas un Japānas.