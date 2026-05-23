"SpaceX" veic "Starship" izmēģinājuma lidojumu
Miljardiera Īlona Maska uzņēmums "SpaceX" piektdien veica kosmosa raķetes "Starship" 12. izmēģinājuma lidojumu, kas lielākoties bija veiksmīgs.
Raķete pacēlās gaisā no "SpaceX" kosmodroma Teksasas štatā, uz neilgu laiku ielidoja kosmosā un pēc tam nolaidās Indijas okeānā.
"Nolaišanās apstiprināta!" kompānija paziņoja platformā "X".
"SpaceX" galvenais mērķis bija demonstrēt raķetes pārveidojumus lidojuma laikā.
Trešās paaudzes raķete "Starship" veica manevru, kura gaitā tā īslaicīgi ieņēma vertikālu stāvokli un atkārtoti iedarbināja dzinējus kontroles atjaunošanai.
Raķete arī nosūtīja kosmosā 22 neīstus satelītus, no kuriem divi mēģināja nofotografēt raķetes karstuma vairogu, lai to analizētu.
Raķete kosmosa lidojuma laikā nedaudz novirzījās no plānotās orbītas viena tās dzinēja disfunkcijas dēļ. Nesējraķete "Super Heavy" pēc veiksmīgas atdalīšanās no augšējās daļas nekontrolēti nogāzās Meksikas līcī.
Izmēģinājuma lidojumu sākotnēji bija iecerēts veikt ceturtdien, bet dažu kļūmju dēļ tas tika atlikts uz piektdienu. Tas bija pirmais izmēģinājuma lidojums pēdējo septiņu mēnešu laikā.
"SpaceX" ir pievērsta pastiprināta uzmanība, jo uzņēmums gatavojas savu akciju sākotnējam publiskajam piedāvājumam biržā, kas varētu notikt jūnijā.
"Starship" ir pasaulē lielākā un spēcīgākā raķete. Tā sastāv no aptuveni 70 metrus garas nesējraķetes "Super Heavy" un aptuveni 50 metrus garas augšējās daļas, ko arī dēvē par "Starship". Abas daļas ir paredzētas atkārtotai izmantošanai pēc atgriešanās uz Zemes.
"Starship" paredzēta pirmajiem astronautu lidojumiem uz Mēnesi kopš 1972. gada un potenciāli arī lidojumiem uz Marsu. Sistēma ir izstrādāta ar domu, lai kosmosa kuģi un raķeti pēc atgriešanās uz Zemes varētu izmantot atkārtoti.