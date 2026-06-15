Bezvēsts pazudušais zēns ir atrasts.
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Vakar 22:53
Atrasts Rīgā bez vēsts pazudušais nepilngadīgais Andrejs Fedotovs
Valsts policija ziņo, ka 2013. gadā dzimušais Andrejs Fedotovs, kurš 14. jūnijā, ap plkst. 11.50 izgāja no dzīvesvietas Rīgā, Buļļu ielā un pazuda bez vēsts ir atrasts sveiks un vesels.
Jau ziņots, ka likumsargi vēstīja, ka zēns varētu atrasties Iļģuciema vai Imantas apkārtnē. Pazīmes: 165 cm garš, kalsns, brūni mati. Bija ģērbies melnā džemperī ar kapuci, pelēkās biksēs, “Nike” sporta apavos. Līdzi zaļgana “Adidas” mugursoma.
PAPILDINĀTS 15.06.2026. pulksten 22.33:— Valsts policija (@Valsts_policija) June 15, 2026
Bezvēsts prombūtnē bijušais Andrejs Fedotovs ir veiksmīgi atrasts.
Izsakām pateicību iedzīvotājiem, kuri dalījās ar ziņu par zēna meklēšanu! https://t.co/EV4LUqY90j