Atrasts Rīgā bez vēsts pazudušais nepilngadīgais Andrejs Fedotovs
Foto: Lita Millere/LETA
Bezvēsts pazudušais zēns ir atrasts.
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Atrasts Rīgā bez vēsts pazudušais nepilngadīgais Andrejs Fedotovs

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policija ziņo, ka 2013. gadā dzimušais Andrejs Fedotovs, kurš 14. jūnijā, ap plkst. 11.50 izgāja no dzīvesvietas Rīgā, Buļļu ielā un pazuda bez vēsts ir atrasts sveiks un vesels.

Atrasts Rīgā bez vēsts pazudušais nepilngadīgais A...

Jau ziņots, ka likumsargi vēstīja, ka zēns varētu atrasties Iļģuciema vai Imantas apkārtnē. Pazīmes: 165 cm garš, kalsns, brūni mati. Bija ģērbies melnā džemperī ar kapuci, pelēkās biksēs, “Nike” sporta apavos. Līdzi zaļgana “Adidas” mugursoma.

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