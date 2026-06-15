15 gadus pēc vīrieša nāves cietumā Japānā atkal izskatīs skandalozu slepkavības lietu, par kuru viņš tika notiesāts
Japānā atjaunota skandaloza slepkavības lieta, kurā par 1984. gadā pastrādātu noziegumu notiesāts vīrietis, kurš jau 2011. gadā miris, izciešot mūža ieslodzījumu cietumā.
Japānas tiesa nolēmusi atļaut atkārtoti izskatīt Hiromu Sakaharas lietu. Vīrietis 1984. gadā tika notiesāts par slepkavību, bet 2011. gadā cietumā nomira, izciešot mūža ieslodzījumu. Lai gan Sakahara vairs nav dzīvs, viņa ģimene gadiem ilgi turpinājusi cīņu lai pierādītu viņa nevainību. Un tagad viņu centieni vainagojušies panākumiem un valstī sagaidāms viens no retajiem pēcnāves tiesas procesiem Japānas vēsturē.
Saskaņā ar mediju sniegto informāciju Hiromu Sakahara tika notiesāts par kāda veikala vadītājas slepkavību laupīšanas laikā, kas notika 1984. gadā Hino pilsētā. Viņš slepkavībā atzinās, taču vēlāk Sakahara šo atzīšanos apstrīdēja, norādot, ka viņš atzinies policijas nopratināšanas laikā, saskaroties ar spiedienu un vardarbību no likumsargu puses. Lai gan viņš tiesas procesā turpināja apgalvot, ka ir nevainīgs, viņš tika atzīts par vainīgu un notiesāts ar mūža ieslodzījumu.
Sakahara cietumā pavadīja vairāk nekā divas desmitgades un mira 2011. gadā no slimības, kas viņu bija novājinājusi. Tomēr viņa ģimene turpināja cīņu par lietas pārskatīšanu arī pēc viņa nāves, gadiem ilgi iesniedzot atkārtotus pieteikumus un saskaroties ar vairākkārtējiem atteikumiem no prokuratūras puses.
Viņa dēls Koji Sakahara norādījis, ka ģimene visu šo laiku dzīvojusi, saskaroties ar nospiedošu sociālu stigmu un emocionālu slogu. “Es nožēloju, ka nespējām izglābt tēvu no cietuma,” viņš sacīja, piebilstot, ka, lai gan lēmums par jaunu tiesas procesu nāk kā atvieglojums, šis lēmums vienlaikus ir arī ļoti sāpīgs.
Ģimene uzsver, ka pierādījumi, tostarp materiāli no lietas izmeklēšanas, varētu liecināt par iespējamiem pārkāpumiem policijas darbā un izmeklēšanas procesā. Tieši šie argumenti kļuva par pamatu tam, lai lieta tiktu izskatīta atkārtoti.
Šī lieta kļuvusi par vienu no spilgtākajiem piemēriem plašākās diskusijās par Japānas krimināltiesību sistēmu, ko kritiķi dēvē par “hostage justice”, uzsverot, ka aizturētie bieži tiek ilgi pratināti bez pietiekamas aizsardzības un gandrīz vienmēr tiek atzīti par vainīgiem.