Baltijas jūras drāma: ir būtiski jaunumi cīņā par milzu vaļa dzīvību
Visu šo nedēļu Eiropa aizturētu elpu sekoja drāmai Baltijas jūrā, kur pie pašas piekrastes bija smiltīs iestrēdzis milzīgs valis, un glābējiem bija maz laika, lai glābtu viņa dzīvību.
Apmēram 12-15 metru lielam kuprvalim draudēja drīza mokoša nāve Baltijas jūrā pavisam tuvu Vācijas piekrastei, ja tuvāko stundu laikā nebūtu izdevies nodrošināt viņa nokļūšanu dziļākos ūdeņos.
Naktī uz pirmdienu Nīndorfas viesnīcas viesu uzmanību pievērsa dīvainas skaņas no Lībekas līča piekrastes. Tās izdvesa jauns tēviņš, kurš vairs nespēja atgriezties dziļākos ūdeņos. Kopš tā laika vietējās krasta apsardzes, ugunsdzēsēju un glābēju komandas centās palīdzēt milzim nokļūt drošākā vietā, taču nesekmīgi.
Cīņa par vaļa glābšanu bija vadošo Eiropas raidsabiedrības uzmanības centrā.
Tomēr piektdiena nesa priecīgu vēsti — glābēji vēsta, ka milzis nu peld apmēram 300 metru attālumā no krasta, un ir reālas cerības, ka viņš aizpeldēs drošākos ūdeņos.
Biologs Roberts Marks Lēmans paziņoja, ka nakts laikā valim izdevās paša spēkiem tikt nost no sēkļa. To apstiprināja arī glābēji, kas laivā sekoja vaļa gaitām. Pašlaik viņu pavada arī krasta apsardzes laivas. Tā kā ieilgušo mocību dēļ vaļa ādas stāvoklis ir slikts, glābējiem neizdevās viņam piestiprināt signālierīci, turklāt viņa mutē vēl ir iestrēgušas tīkla daļas, vēsta BBC.
Ceturtdien vaļa atbrīvošanai tika izmantoti divi ekskavatori, lai izraktu kanālu, kas atvieglotu milža peldēšanu uz dziļākiem ūdeņiem. Darbi turpinājās arī vakarā prožektoru gaismā. Tas deva rezultātu —līdz šim jau ļoti novārgušais valis kļuva aktīvāks.
Tomēr Lēmans uzsver, ka atslābt nedrīkst. Valis nebūs drošībā, kamēr tas nebūs aizpeldējis tālu no piekrastes un, vēlams, ārā no Baltijas jūras, kas viņam nav īsti piemērota. Nīndorfas mērs Svens Partheils-Bēnke ir sajūsmā par jau panākto un cer, ka valim izdosies aizpeldēt Dānijas virzienā, lai pēc tam nokļūtu Ziemeļjūrā un Atlantijas okeānā, kur ir viņa īstā dzīvesvieta.
Speciālisti norāda, ka dzīvnieks, iespējams, iestrēga migrācijas laikā un tas varētu būt eksemplārs, kuru šomēnes jau pamanīja tuvējā apkaimē gan Lībekas līcī, gan pie Vismaras ostas.
Vietne “yacht.de” norāda, ka Baltijas jūra nav kuprvaļu dabiskā dzīves vieta, jo tā nav pietiekami sāļa, tur nav pietiekami daudz barības un tādējādi milzeņi novārgst barības meklējumos. Papildu apdraudējumu rada ļoti aktīvā kuģu satiksme, zvejnieku tīkli un zemūdens trokšņi. Nav īsti skaidrs, kādēļ šie milži tomēr iemaldās Baltijas jūrā. Okeāna pētījumu centra speciālists Jans Dīrkings pieļauj iespēju, ka vaļi seko zivju bariem, kas mēdz iepeldēt no Ziemeļjūras. Pavasarī kuprvaļi parasti migrē no dienvidu ziemošanas vietām uz barošanās vietām tālos ziemeļos, un atsevišķi eksemplāri, sevišķi jauni tēviņi, var apmaldīties un nokļūt Baltijas jūrā.