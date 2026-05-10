Ukraina gatava palīdzēt, lai droni nekristu Baltijas valstīs un Somijā
Ukraina ir gatava sadarboties ar Baltijas valstīm un Somiju, tostarp tieši iesaistot Ukrainas speciālistus, lai novērstu Krievijas elektroniskās karadarbības rezultātā radītus dronu incidentus, sociālo mediju platformā "X" paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
I just had another exchange with @Braze_Baiba about the recent drone incidents in Latvia.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 10, 2026
The investigations proved that this was the result of Russian electronic warfare deliberately diverting Ukrainian drones from their targets in Russia.
I reaffirmed Ukraine’s willingness…
To viņš šodien atkārtoti apliecinājis sarunā ar Latvijas ārlietu ministri Baibu Braži (JV).
Sibiha raksta, ka izmeklēšana esot pierādījusi, ka ceturtdien Rēzeknē notikušais dronu incidents bija Krievijas elektroniskās kara darbības rezultāts, apzināti novirzot Ukrainas dronus no to mērķiem Krievijā.
Sibiha uzver, ka Ukrainas mērķis ir nodrošināt maksimālu drošību Latvijai, citām Baltijas valstīm un Somijai, tajā skaitā palīdzot stiprināt gaisa telpas aizsardzību.
Naftas produktu uzglabāšanas objekta teritorija, kur nokrita drons
Ceturtdienas agrā rītā Rēzeknē notikušajā drona incidentā bojāti četri naftas produktu rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās.
Krāslavas novadā nokritušais Ukrainas izcelsmes drons
Naktī uz trešdienu, 25. martu, Latvijas gaisa telpā ielidojušais bezpilota lidaparāts, izvērtējot atrastās atlūzas, ir identificēts kā Ukrainas izcelsmes drons.
Kā ziņots, iepriekš Sibiha norādīja, ka pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska norādījumiem tiek apsvērta iespēja nosūtīt Ukrainas ekspertu grupas, lai palīdzētu stiprināt Ukrainu atbalstošo valstu gaisa telpas drošību pret jebkāda veida incidentiem.
Jauns.lv jau ziņoja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Divi no tiem nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu.
Nacionālie bruņotie spēki atgādina, ka kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.