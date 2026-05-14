Negaidīta Putina tikšanās ar viņa bijušo skolotāju liek uzvirmot senām aizdomām. VIDEO
Vladimira Putina bijusī skolotāja uzkurinājusi baumas par Krievijas prezidenta dubultniekiem, pārsteigta jautājot Putinam: "Tas esi tu?"
Video redzams, ka bijusī skolotāja ar aizdomām izturējās pret 73 gadus veco Krievijas prezidentu tikšanās laikā ar viņu, raksta "Metro".
11. maijā Vladimirs Putins pats pie stūres "Aurus Komendant" ieradās viesnīcā Maskavā uz rūpīgi režisētu tikšanos ar savu bijušo vācu valodas skolotāju Veru Gureviču.
Redzot Krievijas prezidentu džinsos un sporta jakā, 92 gadus vecā Gureviča nedroši paskatījās viņam sejā un ar šaubām jautāja: "Tas esi tu?" Viņš pasmaidīja un atbildēja: "Jā, tas esmu es. Tas esmu es."
Skolotājas šaubas atkal uzkurināja teorijas par to, ka prezidents izmanto dubultniekus, ko, kā zināms, Kremļa vadītājs dara drošības apsvērumu dēļ.
Tomēr pēc tam, kad prezidents, šķiet, apstiprināja savu identitāti, Gureviča noskūpstīja vīrieti uz vaiga, bet viņš viņai pasniedza lielu ziedu pušķi.
Viņa bijušo vācu valodas skolotāju iesēdināja automašīnas "Aurus Komendant" aizmugurējā sēdeklī, pie stūres esot pašam prezidentam. Apsardzes automašīnu pavadībā viņu aizveda uz Kremli vakariņās.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka prezidents uzaicinājis Gureviču uz Maskavu, lai viņa varētu apmeklēt Uzvaras dienas parādi, kas 9. maijā notika Sarkanajā laukumā, un ka skolotāja apmetusies viesnīcā Maskavas centrā.
Iepriekš Gureviča stāstīja, ka 16 gadus vecs skolnieks skolas ekskursijas laikā nošāvis pīli, pirms to pagatavojis vakariņām.
Skolotāja pastāstīja: "Viņš uzvilka segu sev pāri galvai. Tad Putins teica, lai atnes šo nelaimīgo, noliek viņas galvu tā, lai viņš, to neredzot, ar vienu triecienu varētu viņai nocirst galvu."
Gureviča arī stāstīja, ka, būdams skolnieks Ļeņingradā (tagad Sanktpēterburga – red. piez.), Putins "ne īpaši interesējās par meitenēm", un viņa domājusi, ka viņas skolēns izvēlēsies pavisam citu karjeru.
Skolotāja piebilda: "Godīgi sakot, es nekad nevarēju iedomāties, ka Vladimirs Putins kļūs par prezidentu, par mūsu lielās valsts vadītāju. Viņš ir talantīgs cilvēks, bet es vienmēr domāju, ka viņš kļūs par juristu."
Putina vācu valodas zināšanas, kuras viņš vēlāk izmantoja dienestā VDK Austrumvācijā, aizsākās viņa mācību laikā pie Gurevičas. Publiskas tikšanās ar bijušajiem skolotājiem, tostarp 2025. gadā ar citu vācu valodas skolotāju, tika izmantotas, lai viņa tēlam piešķirtu cilvēcīgākas un tautai tuvākas iezīmes.
Pēc jaunākajiem Rietumu izlūkdienestu novērojumiem paranojas skartais Krievijas prezidents arvien vairāk uztraucas par savu drošību un valsts apvērsuma bailu dēļ galvenokārt dzīvo un strādā bunkuros.
"Prezidents ir pametis savas iecienītās pilis, baidoties, ka tās varētu kļūt par dronu uzbrukumu mērķi — potenciāli pat no viņa paša tuvākā loka."
"Kremlis un Krievijas prezidents kopš 2026. gada marta sākuma ir noraizējušies par konfidenciālas informācijas noplūdi, kā arī par sazvērestības vai valsts apvērsuma mēģinājuma draudiem pret Krievijas prezidentu," paziņojuši Rietumu izlūkdienestu avoti.
"Pirmkārt, viņš baidās no dronu izmantošanas iespējamam atentātam no Krievijas politiskās elites pārstāvju puses."
Valsts drošības padomes vadītāju Sergeju Šoigu, kurš kara Ukrainā pirmajos gados bija aizsardzības ministrs, esot iespējams saistīts ar valsts apvērsuma mēģinājuma draudiem.