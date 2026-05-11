Eiropas Savienība soda 16 Krievijas amatpersonas, kas saistītas ar ukraiņu bērnu nolaupīšanu
Eiropas Savienība (ES) pirmdien, 11. maijā, piemēroja sankcijas 16 Krievijas amatpersonām un septiņām organizācijām, kas saistītas ar Ukrainas bērnu nolaupīšanu un pārvietosanu uz Krievijas teritoriju.
ES Padome paziņojusi, ka šie pasākumi tiek veikti saistībā ar sistemātisku Ukrainas bērnu izsūtīšanu, kas pārkāpj starptautiskās tiesības un bērnu pamattiesības.
Saskaņā ar ES Padomes ziņojumu kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada sākumā tika nelikumīgi pārvietoti gandrīz 20 500 bērni. "Šie pasākumi ir smagi starptautisko tiesību pārkāpumi, kas vērsti uz ukraiņu identitātes iznīcināšanu un nākamo paaudžu apdraudēšanu," teikts paziņojumā.
Tostarp sankcijas tika noteiktas arī pret federālajām iestādēm, kas saistītas ar Krievijas Izglītības ministriju, kā arī pret amatpersonām un politiķiem, kas darbojas Krievijas okupētajās teritorijās. Uz sankciju saraksta tika iekļauti arī jauniešu nometņu vadītāji un militāro-patriotisko organizāciju līderi.
“Krievija cenšas izdzēst viņu [šo bērnu] identitāti,” pirmdien tikšanās laikā ar ES kolēģiem Briselē, kur tika atbalstītas sankcijas, sacīja Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže. “Raugoties uz Genocīda konvenciju, tā ir viena no genocīda nozieguma pazīmēm”
ES ir noteikusi šo amatpersonu un organizāciju aktīvu iesaldēšanu, kā arī ceļošanas aizliegumu Eiropas Savienības valstīs. Pēdējo gadu laikā vairāk nekā 130 personas un organizācijas ir iekļautas ES sankciju sarakstā, kas saistītas ar bērnu nolaupīšanu un piespiedu pārvietošanu. Šie pasākumi attiecas uz tiem, kas ir atbildīgi par Ukrainas bērnu sistemātisko deportāciju, piespiedu pārveidošanu, indoctrināciju un militarizēto izglītību.
ES ir arī uzsākusi diplomātiskās iniciatīvas, lai palielinātu spiedienu uz Krieviju un sniegtu atbalstu Ukrainai bērnu atgriešanas procesā. Kopā ar Kanādu ES pirmdien organizēja 47 valstu starptautisko koalīciju, lai palielinātu diplomātisko spiedienu un nodrošinātu bērnu izsekošanu un atgriešanu.
"Kara ir daudz seju, bet bērnu zādzība ir viena no briesmīgākajām," norādīja ES paplašināšanas komisāre Marta Kosa, gatavojoties šim pasākumam. Viņa uzsvēra, ka šāda rīcība ir jāaptur, un Krievijai būs jāatbild par tās nodarīto kaitējumu.