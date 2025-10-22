Ukrainas bērnu nolaupīšanas "arhitekte" Marija Ļvova Belova atklāj kā "izskaloja smadzenes" "adoptētam" ukraiņu zēnam. "Vairs viņš uz Ukrainu nevēlas doties!"
Krievijas “bērnu tiesību pilnvarotā pārstāve” Marija Ļvova Belova, ko Starptautiskā Krimināltiesa meklē par Ukrainas bērnu nolaupīšanas organizēšanu, Krievijas sarunu šovā "Smotri i Dumai" vaļsirdīgi atzinusi kā izskaloja smadzenes 15 gadus vecajam ukraiņu zēnam Filipam, ko viņa "adoptēja" no Krievijas okupētās Mariupoles.
Intervija sākās it kā vaļsirdīg, kad Belova nosodīja Starptautisko Krimināltiesu, kas it kā cenšoties radīt mītu par to, ka Krievija nolaupa ukraiņu bērnus, maina viņu identitātes un uzspiež viņiem Krievijas patriotismu. Viņa žēlojas arī par to, ka pati tiek apsūdzēta ukraiņa zēna Filipa nolaupīšanā no Maripoles. Tiesa tālāk intervijas gaitā viņa nonāk krasās pretrunās ar pašas sacīto.
Viņa atzīst, ka brīdī, kad zēns ieradās Krievijā, viņam bija posttraumatiskā stresa sindroms, ko izraisīja apšaudes Mariupolē [ko, cita starpā, izraisīja Krievija, cenšoties pilsētu okupēt]. "Viņam bija arī slikta attieksme pret Krieviju, ko Maripoles skolās viņiem bija iepotējuši skolotāji, un kurai viņš bija pakļauts dzīvojot Maripuolē," spriež Belova. "Viņš man teica, ka mīl mani. Ka es esmu māte. Bet par Krieviju un Maskavu nevēlējās neko dzirdēt."
"I stole a child from Mariupol," russian Children's Rights Commissioner Maria Lvova-Belova recounted how she forcibly abducted a Ukrainian boy from Mariupol.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) October 21, 2025
As Lvova-Belova herself stated in an interview, the boy, named Philip, was Ukrainian, supported Ukraine, and did not… pic.twitter.com/UotSZfgFxJ
Belova atklāj, ka zēnam bieži bija histērijas lēkmes un viņš nevēlējās dzīvot Krievijā [kas 2022. gadā iebruka viņa dzimtenē]. Tomēr viņa attieksmē esot pienācis lūzuma punkts. "Sākumā viņš visu laiku sēdēja Ukrainas "saitos" un lasīja viņu propagandu. [...] Kad es to redzēju, tad sacīju viņam, ka tas ir jāpārtrauc, jo viņš tagad dzīvo Krievijā un viņam sava attieksme ir jāmaina".
"Viņš sacīja 'Es nevēlos dzīvot Krievijā, jo es mīlu Ukrainu. Viņš visu laiku dziedāja ukraiņu dziesmas. Bet pamazām viņa attieksme sāka mainīties un pamazām viņš no tās propagandas atbrīvojās." Jautāta, vai Filips vēl joprojām vēlas atgriezties Ukrainā, Belova smejot nosaka: "Nē, nē, par ko jūs runājat?! Kad reizi pusgadā viņš aizbrauc uz Mariupoli, viņš apgalvo, ka vēlas braukt mājās [uz Krieviju]".
Jau ziņots, ka 2022. gada 27. oktobrī Ukrainas cilvēktiesību aizstāvji kopā ar vairākām humānās palīdzības aģentūrām un Lemkina genocīda novēršanas institūtu iesniedza kopīgu paziņojumu Starptautiskajai Krimināltiesai (IPC), pieprasot izmeklēt Krievijas Federācijas pastrādātos genocīda noziegumus. Apelācijā tika sniegts ļoti liels apjoms ar pierādījumiem par genocīdu, ko pastrādājusi Marija Ļvova-Belova un viņas komandas, kuras aktīvi pārvietoja ukraiņu bērnus nelikumīgai adopcijai krievu ģimenēs vai integrēšanai speciālās nometnēs.
“Labākie” bērni tiek atlasīti, pārējie - nosūtīti uz “integrācijas nometnēm”
Kā atklāj “Luhanskas Tautas Republikas” vadītājs Leonīds Pasenčiks, vairākās Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās, tai skaitā, Donbasā un Severodoņetskā, Marija Ļvova-Belova atvēra tā saucamas “veselības nometnes”, uz kurām tika nosūtīti ukraiņu bērni. Šeit viņi tika pakļauti dažādiem intelektuāliem un fiziskiem testiem, un tos bērnus, kuri bija spējīgākie, savervēja Krievijas Federālais drošības dienests (FSB).
Pārējie tika nosūtīti uz integrācijas nometnēm, no kurām viena atradās Maskavas priekšpilsētā Ļitvinovā. Šeit ukraiņu bērni tika pakļauti “psihologu” uzraudzībai, lai, kā norāda Marija Ļvova-Belova, “viņi ātrāk spētu integrēties Krievijā”. “Tagad viņi ir mūsu tautieši, no lielās un draudzīgās ģimenes Krievijas,” reiz norādīja Ļvova-Belova.
Jaunākie bērni tika ievietoti krievu ģimenēs, jo Krievijā pastāv liela demogrāfijas problēma, bet pusaudži, kas bija vecāki par 13 gadiem, kā norāda Ļvova-Belova, tika nosūtīti uz nometnēm ar “militāri patriotisku ievirzi”. Citiem vārdiem sakot, Ramzana Kadirova [Čečenijas vadītājs] komandas šos pusaudžus apmāca cīņām, lai vēlāk šos bērnus bez sirdsapziņas pārmetumiem nosūtītu cīnīties pašiem pret savu valsti.
Izmeklēšanas rezultātā Starptautiskā Krimināltiesa izdeva Marijas Ļvovas-Belovas un Vladimira Putina aresta orderi par noziegumiem pret cilvēci. Interesanti, ka nākamajā dienā pēc aresta izdošanas Krievijas prezidents devās uz skolu, kur tika uzņemti vairāki foto, kuros viņš tur rokās bērnus.
Jau ziņots, ka ASV sola strādāt pie tā, lai atgrieztu mājās Krievijas nolaupītos ukraiņu bērnus, tomēr darbības, kas sekojušas pēc šiem vārdiem bijušas kūtras. Arī Krievijas pārstāvji ciniski atzinuši, ka Krievija ir sagrābusi Ukrainas bērnus, tomēr viņi apgalvo, ka "runa esot vien par dažiem simtiem bērnu".