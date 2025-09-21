Atklāts, kā Krievija "pāraudzina" nolaupītos ukraiņu bērnus
Divi nesen veikti pētījumi atklāj, kur tiek nogādāti Krievijas nolaupītie ukraiņu bērni un kā notiek viņu "pāraudzināšana".
Pētījumi, kas balstīti uz pirmkoda izlūkošanas datiem un Ukrainas atgūto bērnu bērnu stāstījumiem, liecina, ka Krievijā un tās okupētajā Ukrainas teritorijā atrodas aptuveni 210 dažādas iestādes, kas tiek izmantotas nolaupīto ukraiņu bērnu turēšanai vai pārvietošanai. Plašais iestāžu tīkls stiepjas no Melnās jūras krastiem Krimā līdz Krievijas Klusā okeāna piekrastei 59 okupētās Ukrainas un Krievijas Federācijas reģionos.
"Dažas no šīm vietām ir: viesnīca Krasnodarā, klosteris Rostovas dienvidos, militārās skolas Ukrainas Krievijas okupētajā Doņeckā un netālu no Volgogradas pilsētas," norādīts Jeila Sabiedrības veselības skolas Humānās pētniecības laboratorijas (HRL) 16. septembrī publicētajā ziņojumā.
Bērni nogādāti astoņu veidu vietās
Analizējot atklātā pirmkoda informāciju, piemēram, satelītattēlus, ierakstus sociālajos medijos un Krievijas plašsaziņas līdzekļos, eksperti noskaidroja, ka nolaupītie bērni tika nogādāti astoņu veidu vietās: kadetu skolās, militārajās bāzēs, medicīnas iestādēs, reliģiskās iestādēs, vidusskolās un universitātēs, viesnīcās, bērnu namos un ģimenes atbalsta centros, kā arī sanatorijās. Bija arī tranzīta vietas, piemēram, bērnu nami bērniem, kuri vēlāk tika ievietoti adopcijas programmās, vai vietas, kur bērni uzturējās ilgāku laiku, piemēram, militārās skolas.
Tāpat Krievija uzcēla vai paplašināja noteiktas iestādes, lai uzņemtu "lielākas bērnu grupas". Pētnieki atzīmēja, ka Krievijas kontrolētajā Donbasa daļā tika uzceltas un vēlāk, paplašinātas divas skolas militārajiem kadetiem.
Krievijas valdība tieši pārvalda 55 procentus vietu, kur notika ukraiņu bērnu pāraudzināšanas aktivitātes. Plašajā programmā bija iesaistīti arī privāti uzņēmumi, piemēram, naftas gigants "Bashneft", kas pārvalda bērnu nometni, un Krievijas kravas automašīnu ražotājs "KamAZ", kas Tatarstānas Republikā pārvalda lielu "atpūtas" nometni bērniem.
Bērni, kas nonāk šajās iestādēs, visbiežāk tiek pakļauti "pāraudzināšanas" aktivitātēm. Vismaz 130 pētījumā identificētajās vietās bērni tika indoktrinēti ar Krievijas propagandu, kas uzsvēra "patriotismu".
Bērniem liek dziedāt Krievijas himnu un deklamēt krievu rakstnieku dzeju
Šī indoktrinācija var sasniegt ārkārtīgi lielus apmērus, kā to ilustrē cits Lielbritānijas "NVO War Child UK" publicēts ziņojums, kurā apkopoti 200 ukraiņu bērnu, kurus izdevies atgūt no Krievijas, piedzīvotais.
No bērnu stāstījumiem izriet "skaidrs indoktrinācijas modelis," norāda "War Child UK" izpilddirektore Helēna Patinsone. "Bērni tiek nolaupīti no mājām, viņiem tiek atņemta pase un viņiem tiek apgalvots, ka viņi nedrīkst vairs runāt ukraiņu valodā. Viņiem tiek doti piešķirti vārdi un jauni personu apliecinoši dokumenti. Viņiem liek dziedāt Krievijas himnu un deklamēt krievu dzeju. Viņi pat var tikt adoptēti krievu ģimenēs," sacīja Patinsone.
Daļa no bērniem tiek apmācīti militārām desanta operācijām
"Mūsu galvenās bažas rada tas, ka 41 procents bērnu, kas tika atgūti no Krievijas, bija pakļauti militārām apmācībām," sacīja Patinsone, piebilstot, ka lielākā daļa jauniešu, kas atgriezušies no Krievijas, cieš no post-traumatiskā stresa traucējumiem. Atgūtie bērni bija izgājuši militāro apmācību vismaz 39 no HRL pētījumā identificētajām vietām.
Apmācībās bērniem lika apgūt dažādu ieroču lietošanu un daži tika apmācīti desanta profesijai. "Viņi tiek piespiesti pievienoties paramilitārajām grupām, kur viņi tiek apmācīti granātu mešanā, tranšeju raksānā atmīnēšanā un šaušanā."
"Būtībā viņi tiek apmācīti kā cīnīties pret savu valsti," norāda Patinsone.
Citiem bērniem tiek uzdots ražot militāro aprīkojumu, piemēram, munīciju vai dronus, ko Krievijas armija izmantos Ukrainas frontes līnijās.
Daļa bērnu tiek adoptēti krievu ģimenēs
Tāpat Krievijas varas iestādes izdevušas dekrētus, lai atvieglotu šo bērnu adopciju krievu ģimenēs vai viņu naturalizāciju par Krievijas pilsoņiem. "Šādā veidā Krievija cenšas mazināt savu demogrāfisko lejupslīdi, ar ko agresorvalsts saskārās jau pirms tās iebrukuma Ukrainā," norāda Zviedrijas Starptautisko lietu institūta analītiķis Andreass Umlands.
"Krievijas interpretācijā viņi nav īstenojuši nekādu noziegumu, jo viņuprāt nav nekādas Ukrainas nācijas," piebilst Umlends. Viņš norāda, ka bērnu indoktrinācija atgādina padomju laikus, kad bērni "tika uzskatīti par vienībām, kurām jāpanāk tas, lai funkcionētu totalitārā sabiedrībā".
Konteksts
Saskaņā ar Ukrainas organizācijas "Bring Kids Back" datiem uz Krieviju no Ukrainas ir deportēti vairāk nekā 19 000 bērnu. Par notikušo Starptautiskā Krimināltiesa (SKT) ir izvirzījusi apsūdzības "kara noziegumos" Krievijas prezidenta komisārei bērnu tiesību jautājumos Marijai Aleksejevnao Ļvovai-Belovai un Krievijas vadītājam Vladimiram Putinam. Krievija ir noraidījusi šīs apsūdzības, noliedzot savu iesaisti Ukrainas bērnu deportācijā. Tomēr tā apstiprina, ka organizē, kā tā pati to sauc: "evakuēto bērnu izvietošanu no kaujas zonām".