Maza meitenīte, kuras dzimšanas diena nav droši zināma: iepazīstieties ar, iespējams, nākamo Ziemeļkorejas diktatori
Iespējams, pasaules visnoslēgtākajā valstī Ziemeļkorejā, kur jau 77 gadus valda komunistiskais režīms, var notikt revolucionāras pārmaiņas. Nē, pusdievu statusā esošā Kimu dinastija joprojām dzelžaini tur varas stūri, taču pilnīgi iespējams, ka nākamā stūrmane būs sieviete. Vismaz par to liecina pašreizējā diktatora Kima Čenuna rīcība, savu meitu paņemot līdzi uz nesen notikušo daudzu pasaules līderu saietu Ķīnas galvaspilsētā Pekinā. Tiesa, ziņas par meitenīti, kuru sauc Kima Džue, ir tik skopas, ka precīzi nav zināms ne viņas vecums, ne dzimšanas diena.
Jau ziņots, ka Ķīna 3. septembrī izrādīja savu militāro spēku un jaunākos ieročus vērienīgā militārā parādē par godu Otrā pasaules kara beigu 80.gadadienai, un klātesošo vietu skaitā bija Kims, kurš bija pirmo reizi ieradies dažādu pasaules līderu saietā, bet mazajai Džuei tas bija pirmais zināmais ceļojums uz ārzemēm. Ziemeļkorejas valsts mediju izplatītajos video un fotoattēlos viņa redzama tūlīt aiz tēva un pirms ārlietu ministres Čves Sonhi, izkāpjot no vilciena Pekinā un aplaudējot, kamēr Ziemeļkorejas vēstniecības amatpersonas Pekinā paklanījās viņas tēvam, kā arī attēlota stāvam tēvam blakus vilciena sanāksmju telpā.
Dienvidkorejas Nacionālais izlūkdienests 11. septembrī paziņoja, ka šo vizīti uzskata kā viņas statusa kā tēva iespējamās mantinieces nostiprināšanu.
Tiek uzskatīts, ka Džue ir 12 vai 13 gadus veca. Par viņas vecumu varētu liecināt tas, ka Kima Čenuna sieva Li Soldžu 2012. gadā ilgstoši pazudusi no publikas, bet bijušais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Čikāgas kluba “Bulls” superzvaigzne Deniss Rodmens 2013. gadā viesojās Ziemeļkorejā un stāstīja par viņas piedzimšanu. Uzskata, ka tieši Rodmens bija pirmais, kurš minēja meitenītes vārdu, kaut gan aģentūra AP norāda, ka Ziemeļkorejas valsts plašsaziņas līdzekļi nekad viņas vārdu nav izpauduši, viņu minot kā Kima Čenuna “cienīto”, “dārgo” un “vismīļāko” bērnu, savukārt Dienvidkorejā nopratinātie ziemeļkorejiešu pārbēdzēji apgalvojuši, ka viņai esot divi alternatīvi vārdi. Dienvidkorejas izlūkdienests paziņojis, ka Kimam un Li Soldžu ir vēl divi bērni, no kuriem vecākais esot dzimis 2010. gadā, bet jaunākais — 2017. gada februārī.
Kims Čenuns pirmoreiz atļāva meitai parādīties publiski starpkontinentālās ballistiskās raķetes “Hwasong-17” izmēģinājuma laikā 2022. gada 18. novembrī. Valsts medijos publicētajos fotoattēlos Kima Džue redzama baltā mētelī un sarkanos apavos, vērojot raķetes palaišanu un turoties tēvam pie rokas. Viņas rūpīgi režisētās parādīšanās publikā ir bijušas gan raķešu izmēģinājumos, gan militārajās parādēs, gan arī jūras iznīcinātāja nolaišanas laikā šāda gada aprīlī. Šogad Kims Čenuns meitu aizveda arī uz ekonomikas un kultūras pasākumiem, tostarp jūrmalas kūrorta atklāšanu šā gada jūnijā.
Kaut gan Dienvidkorejas Nacionālais izlūkdienests pērn apgalvoja, Kima Džue, visticamāk, ir Kima Čenuna mantiniece, pamatojoties uz viņas publisko aktivitāšu un viņai piešķirto valsts protokolu visaptverošu analīzi, tomēr ne visi tam piekrīt. Daži eksperti norāda uz Kima Čenuna salīdzinoši jauno vecumu — 41, 42 vai 43 gadi atkarībā no tā, vai ticēt Ziemeļkorejas oficiālajai versijai, Dienvidkorejas izlūkdienesta novērtējumam vai ASV valdības viedoklim, ņemot vērā Kima pasē norādīto dzimšanas gadu, kad viņš mācījās Šveicē — un vīriešu pilnīgo dominēšanu Ziemeļkorejas varas hierarhijā. Pagājušajā nedēļā Dienvidkorejas parlamenta brīfingā izlūkdienests norādīja, ka Kimam nav būtisku veselības problēmu un ka viņa oficiālā vizīte Ķīnā notikusi bez sarežģījumiem.
Tiesa, citu potenciālo mantinieku skaitā tiek minēta Kima Čenuna ietekmīgā jaunākā māsa, 37 gads vecā Kima Jočuna, kas ir valdošās Korejas Darba partijas Centrālās komitejas propagandas un aģitācijas nodaļas direktora vietniece, kura pārstāvēja savu valsti 2018. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā, kļūstot par Dienvidkoreju pirmo apmeklējušo Kimu dinastijas pārstāvi, un šajā gadā viņa tikās arī ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Kopš Ziemeļkorejas dibināšanas 1948. gadā tajā līdz savai nāvei vadījuši Kimu dzimtas vīrieši — Kims Irsens līdz 1994. gada 8. jūlijam, bet Kims Čenirs līdz 2011. gada 17. decembrim, kad varu mantoja Kims Čenuns.