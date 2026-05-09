VIDEO: Krievijas žurnāliste šokē ar saviem ciniskajiem komentāriem sērojošai mātei 9. maija parādē
Īstu rezonansi sociālajos tīklos sacēlusi Krievijas reģionālās televīzijas "Kuzbass First" žurnāliste, kas 9. maija parādē izcēlās ar pagalam ciniskiem komentāriem sērojošai mātei.
Iemūžinātajā video redzams, ka žurnāliste "Nemirstīgā pulka gājienā" Kemerovā nostājas blakus kādai sievietei un pavaicā kas ir persona, kas redzamas fotogrāfijā, ko sieviete tur rokā. "Šis ir mans dēls, pazudis kara laukā," norāda sieviete. "Tad jums šodien ir dubultie svētki! Apsveicu! Jauku dienu," norāda žurnāliste, kamēr sieviete tikai viegli pamāj ar galvu.
😳 What a celebration! Watch the most awkward moment of the “Immortal Regiment” march— NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2026
A woman came to the event carrying a portrait of her son, who went missing in the war.
“So today is a DOUBLE celebration for you?” the reporter cheerfully asked. pic.twitter.com/748gjApBWr
Daudzi par video redzēto pauduši sašutumu. "Māte zaudējusi karā, savu dēlu, ko valdība tur nosūtīja, lai uzbruktu urkaiņu tautai un žurnāliste viņu par to apsveic. Tas ir slimi," norāda kāds vīrietis. "Ak, dievs. Viņa tiešām sacīja "dubultie svētki"?" vaicā Igors. Bet vēl kāds norāda, ka Krievijā cilvēki tiek pakļauti kara kultam.
Jāpiemin, ka ne mazāk pārsteidzoši bija tas, ka uzvaras parādē Krievijā pirmo reizi piedalījās Ukrainā likvidēto okupantu atraitnes. Krievijas mediji ziņo, ka Čitā kolonnā piedalījās kritušo Krievijas karavīru atraitnes un mātes. Pasākuma laikā viņas tika nosauktas par "atbildības, lojalitātes un nelokāmas ticības simbolu tiem, kas pašlaik atrodas frontes līnijās".
2026. gada 9. maija parāde Maskavā notika samazinātā formātā. Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu laikā agresorvalsts galvaspilsēta joprojām ir pastāvīgi pakļauta bezpilota lidaparātu uzbrukumu draudiem. Parāde beidzās zibens ātrumā — tā ilga tikai 45 minūtes. Kremļa vadītājs pēc tās nekavējoties steidzās prom no Sarkanā laukuma, viņu ielenca stingra apsardze.
Neilgi pirms parādes sākuma Maskavā tika atslēgts mobilais internets, ziņo Krievijas mediji. Iepriekš Krievijas varasiestādes paziņoja, ka parādē nepiedalīsies militārā tehnika, kas tika skaidrots ar Ukrainas triecienu draudiem.
Pirms pamiera izsludināšanas Krievija paziņoja, ka gadījumā, ja Kijiva mēģinās "izjaukt" parādi, Krievijas bruņotie spēki atbildēs ar masveida raķešu triecienu Ukrainas galvaspilsētai.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tieši nedraudēja veikt triecienus Maskavai parādes laikā, bet teica, ka Krievijas vadība baidās no Ukrainas droniem virs Sarkanā laukuma. Pēc tam, kad ASV, Krievija un Ukraina paziņoja par trīs dienu pamieru, Zelenskis parakstīja dekrētu, ar kuru "atļāva" parādi un aizliedza veikt triecienus Sarkanajam laukumam parādes laikā.
Arī Latvijā 9. maijā pie padomju pieminekļiem vairāki cilvēki bija devušies nolikt ziedus. Valsts policija uzsver, ka 9. maijā, konstatēti 35 gadījumi, kad padomju karavīru piemiņas vietās cilvēki lietojuši militārās agresiju slavinošus simbolus. Tāpat sodīti atsevišķi cilvēki pamatīgā alkohola reibumā.
2026. gada 9. maijā cilvēki devušies nolikt ziedus pie Salaspils memoriāla
Atzīmējot Padomju Savienības uzvaru Otrajā pasaules karā, 9. maijā cilvēki devušies nolikt ziedus pie Salaspils memoriāla.