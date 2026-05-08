Krievijas paviljons Venēcijā būs atvērts tikai dažas dienas - Latvija turpina protestu
Krievijas paviljons Venēcijas biennāles 61. starptautiskajā mākslas izstādē būs atvērts tikai atklāšanas dienās, uzsver kultūras ministre Agnese Lāce (P).
Kā informēja Latvijas Laikmetīgās mākslas centra (LLMC) pārstāve Dana Zālīte, starptautiskajā mākslas izstādē piektdien atklāts Latvijas paviljons, kura ekspozīcijā apskatāms mākslinieku dueta "Mareunrol's" jaundarbs par alternatīvās modes vēsturi.
Martā Venēcijas biennāles rīkotāji paziņoja, ka šogad tajā atļaus piedalīties arī Krievijai. Šo lēmumu asi kritizēja gan Ukraina, gan Eiropas Savienība (ES). Latvijas paviljona organizatori un komanda ir iestājušies pret Krievijas klātbūtni starptautiskajā mākslas vidē.
Kultūras ministres iniciatīva pret Krievijas dalību Venēcijas biennālē apvienoja 25 valstis un 37 Eiropas Parlamenta deputātus. Lāce uzsver, ka šo aktivitāšu rezultātā Krievijas paviljons būs atvērts tikai biennāles atklāšanas dienās un pārējā norises laikā būs slēgts.
"Taču arī šāda agresorvalsts klātbūtne starptautiskā kultūras notikumā nav pieņemama. Tādēļ Latvija turpina darbu, lai Krievija arī turpmāk netiktu pielaista ES līdzfinansētos kultūras pasākumos un nevarētu izmantot kultūru propagandas mērķiem," pauž kultūras ministre.
Latvijas paviljona pasūtītājs ir Kultūras ministrija, to organizē LLMC sadarbībā ar Rīgas pašvaldību. Izstādes komisāre ir Solvita Krese, kuratori ir Inga Lāce un Adoms Narkevičs. Izstādes arhitektūru veidojusi Līva Kreislere.
Mārītes Mastiņas-Pēterkopas un Rolanda Pēterkopa dueta darbs tapis "dialogā" ar Nepieradinātajām modes asamblejām (NMA) - no 1990. līdz 1999. gadam Rīgā notikušiem alternatīvās modes, mākslas un performanču pasākumiem, kurus sāka dizaineris Bruno Birmanis.
LLMC direktore Solvita Krese uzsver, ka NMA nekad nav bijis stāsts tikai par modi, tā bija radoša telpa un kustība.
"Asamblejas atslēgvārdi, laikā, kad mēs atguvām savu netkarību no padomju impērijas, bija drosme un brīvība - vērtības, kas īpaši nozīmīgas arī šajā ģeopolitiski saspringtajā laikā," pauž Krese.
"Mareunrol's" klāsta, ka savā darbā duets atskatās uz Latvijas sabiedrību 1990. gados un uz radošo vidi, kas 50 gadus bija piespiedu kārtā izolēta no globālajiem notikumiem. Mākslinieku ieskatā šī izolācija radīja ievērojamu plaisu starp Austrumeiropas un Rietumeiropas pieredzēm un attīstību.
"Padomju varas nomācošā ideoloģija atstāja traumatiskas pēdas Latvijas radošo intelektuāļu apziņā, taču tā nespēja apslāpēt viņu impulsu meklēt unikālas izpausmes formas globālā kontekstā," akcentē mākslinieki.
Izstādi papildina drukāts izdevums - katalogs modes žurnāla iedvesmotā formātā, kas apvieno nesen digitalizētos NMA arhīva materiālus, intervijas ar izstādes māksliniekiem, asamblejas dalībnieku atmiņu stāstus, esejas, kā arī "Mareunrol's" un projekta radošās komandas darba piezīmes un skices no arhīva izpētes un organizēšanas procesa.
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) uzsver, ka māksla un kultūra ir Rīgas identitātes un intelektuālā spēka pamats. Viņš atzīmē, ka Rīga stāv plecu pie pleca ar tiem, kuri apzinās, ka agresorvalsts Krievija nevar būt sadarbības partneris, kamēr tā mērķtiecīgi iznīcina citu pilsētu kultūras mantojumu.
Paužot atbalstu Ukrainai, tās iedzīvotājiem, kultūrai un māksliniekiem un iestājoties pret Krievijas dalību Venēcijas biennālē, 6. maijā, Venēcijā, Baltijas valstu sadarbībā, notika protesta gājiens.
LLMC pieteicis arī akciju "Death in Venice" jeb "Nāve Venēcijā". Tajā biennāles apmeklētāji un idejas atbalstītāji aicināti iesaistīties visā akcijas norises laikā - līdz 22. novembrim - izmantojot mākslinieka Kriša Salmaņa radīto dizainu kā brīvi pieejamu protesta rīku apģērba vai citu vēstījuma nesēju apdrukai.