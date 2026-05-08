Singapūrā skolniekus par bulingu drīkstēs sist
Singapūras skolās zēniem, kuri iebiedē, kā arī citādi fiziski un emocionāli terorizē citus, tostarp izmantojot internetu, turpmāk nāksies saskārties ar fiziskiem sodiem. Tos kā “pēdējo līdzekli” paredz jaunās Singapūrā pieņemtās vadlīnijas.
Singapūras izglītības ministrs Desmonds Lī apstiprināja, ka fizisks sods tiks piemērots tikai tad, “ja visi citi pasākumi ir nepietiekami, ņemot vērā pārkāpuma nopietnību”. “Viņi ievēro stingrus protokolus, lai nodrošinātu skolēna drošību. Piemēram, fiziskais sods ir jāapstiprina direktoram un to veic tikai pilnvaroti skolotāji,” viņš paziņoja parlamentā. “Skolas ņems vērā tādus faktorus kā skolēna briedums un to, vai fiziskais sods palīdzēs skolēnam mācīties no savas kļūdas un saprast sava pārkāpuma nopietnību.”
Sodīšanu ar nūjas sitieniem varēs piemērot skolniekiem no 9 gadu vecuma un tā attieksies tikai uz zēniem, tā kā Singapūras kriminālprocesa kodekss aizliedz šādu sodu piemērot sievietēm. Maksimālais sitienu skaits ir noteikts līdz trim.
Šādi pasākumi ieviesti pēc gada pārskata par bulingu valsts skolās un seko vairākiem plašu rezonansi izraisījušiem šādiem incidentiem pagājušajā gadā, vēsta “Guardian”.
Starptautiskās organizācijas, piemēram, ANO Bērnu fonds UNICEF iebilst pret bērnu fizisku sodīšanu, apgalvojot, ka tas kaitē viņu fiziskajai un garīgajai veselībai, kā arī laika gaitā pastiprina uzvedības problēmas. Pasaules Veselības organizācija (PVO) pērn publicēja ziņojumu, kurā norādīja, ka fiziskie sodi joprojām ir “satraucoši plaši izplatīti” visā pasaulē, piebilstot, ka tie izraisa būtisku kaitējumu bērnu veselībai un attīstībai. Tiek lēsts, ka pasaulē katru gadu aptuveni 1,2 miljardi bērnu vecumā līdz 18 gadiem mājās tiek fiziski sodīti.
Fiziskie sodi, ko Singapūrā 19. gadsimtā ieviesa britu kolonisti, joprojām tiek piemēroti vīriešiem līdz 50 gadu vecumam, viņus šādi sodot par tādiem noziegumiem, kā, piemēram, laupīšanu, krāpšanu vai uzturēšanos valstī par 90 dienām ilgāk par atļauto vīzu termiņu.
Singapūra ir pazīstama ar savu stingro likumdošanu. Aprīļa beigās 18 gadus vecajam Francijas skolniekam Didjē Gaspāram Ouenam Maksimiljēnam tika izvirzītas apsūdzības, kas viņam draud ar divu gadu ieslodzījumu — viņš sociālajos tīklos bija publicējis video, kā nolaiza salmiņu no apelsīnu sulas automāta un pēc tam to ieliek atpakaļ. Savukārt 1993. gadā Singapūras un ASV attiecības uz laiku sabojājās pēc tam, kad 18 gadus vecajam amerikānim Maiklam Fejam, kuru arestēja ar zagtām precēm un pēc vairāku automašīnu noķēzīšanas ar krāsu aerosolu, piesprieda četru mēnešu ieslodzījumu un sešus sitienus ar nūju, ko vēlāk samazināja līdz četriem sitieniem pēc starptautiskā skandāla un toreizējā ASV prezidenta Bila Klintona iejaukšanās. Par spīti Vašingtonas spiedienam, Singapūra paziņoja, ka tai ir svarīgi piespiest savus likumus ievērot arī ārzemniekiem, un sods Fejam tika izpildīts.