Dzīvnieku ciešanām pienācis gals? Eiropā ievieš bargākus suņu un kaķu audzēšanas noteikumus
Eiropas Parlaments apstiprinājis pirmos Eiropas Savienības vēsturē vienotos noteikumus, kas regulē suņu un kaķu audzēšanu, turēšanu, identifikāciju, importu un tirdzniecību.
Par šo regulējumu nobalsoja 558 eiroparlamentārieši, 35 bija pret, bet 52 atturējās, vēsta "Euronews".
Jauno noteikumu mērķis ir mazināt pārkāpumus, izskaust necilvēcīgu biznesa praksi un uzlabot mājdzīvnieku veselības aizsardzību. Kā uzsver politiķi, iecerēts ieviest kārtību strauji augošā, taču līdz šim nepietiekami regulētā tirgū.
Viens no būtiskākajiem reformas elementiem ir obligāta suņu un kaķu mikročipēšana un to reģistrācija vienotā valstu datubāzu tīklā.
Tas palīdzēs dzīvniekus veiksmīgāk izsekot un atvieglos to identifikāciju.
Noteikts arī pārejas periods: audzētājiem, tirgotājiem un patversmēm būs četri gadi, lai pielāgotos jaunajām prasībām. Savukārt privātajiem īpašniekiem jaunās prasības attiecībā uz dzīvnieku turēšanu stāsies spēkā vēlāk — suņiem pēc 10 gadiem, kaķiem pēc 15 gadiem.
Neētiskas audzēšanas prakses aizliegums
Jaunie noteikumi aizliedz darbības, kas kaitē dzīvnieku veselībai. Tostarp aizliegta cieši radniecīgu dzīvnieku pārošana, piemēram, vecāku krustošana ar pēcnācējiem vai brāļu un māsu pārošana.
Ierobežojumi attieksies arī uz praksi, kas veicina tādu ģenētisko pazīmju nostiprināšanos, kuras dzīvniekiem rada veselības problēmas.
Tāpat būs aizliegts kropļot suņus un kaķus izstāžu, šovu vai citu pasākumu vajadzībām.
Jaunais likums ierobežo arī bīstamu aksesuāru, piemēram, dzelkšņu siksnu izmantošanu, kā arī dzīvnieku piesiešanu, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams medicīnisku iemeslu dēļ.
Importa un tirdzniecības kontrole
Jaunie noteikumi attieksies arī uz dzīvnieku importu no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Suņiem un kaķiem, kas tiek ievesti komerciālos nolūkos, pirms ieceļošanas ES jābūt čipotiem un reģistrētiem nacionālajā datubāzē.
Personām, kuras dzīvniekus ieved privāti, būs jāveic iepriekšēja reģistrācija sistēmā.
Tas būs jāizdara vismaz piecas darbadienas pirms ierašanās, ja vien dzīvnieks jau nav reģistrēts kādā ES dalībvalsts datubāzē.
Regulējuma mērķis ir arī pastiprināt kontroli un novērst līdzšinējās nepilnības, kas ļāva dzīvniekus ievest kā privātpersonu īpašumu, lai vēlāk tos pārdotu.
Miljardiem eiro vērts tirgus
Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem aptuveni 44% ES iedzīvotāju ir mājdzīvnieki, un 74% uzskata, ka to labturība būtu jāaizsargā labāk. Suņu un kaķu tirgus strauji aug un pašlaik sasniedz apmēram 1,3 miljardus eiro gadā.
Tiek lēsts, ka ap 60% īpašnieku savus mājdzīvniekus iegādājas internetā, kas vēl vairāk apgrūtina to izcelsmes kontroli.
Eiroparlamentārieši uzsver, ka jauno noteikumu mērķis ir ne tikai uzlabot dzīvnieku labturību, bet arī nodrošināt godīgu konkurenci un vienlīdzīgus apstākļus audzētājiem visā Eiropas Savienībā.