No 22. aprīļa mainās prasības ceļošanai ar mājdzīvniekiem
No 2026. gada 22. aprīļa tiks atjauninātas veterinārās prasības ceļošanai ar mājdzīvniekiem. Turpmāk tiks kontrolēts arī mājdzīvnieku skaits, kas ceļo kopā ar pasažieri, un tas tiks uzskaitīts katram transportlīdzeklim atsevišķi.
Saistībā ar Eiropas Dzīvnieku veselības regulas pārejas perioda noslēgumu šī dokumenta vispārējie principi par dzīvnieku slimību profilaksi un apkarošanu turpmāk tiks piemēroti arī mājdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai.
Būtisku izmaiņu mājdzīvnieku pārvietošanas (ceļošanas) noteikumos nebūs: arī turpmāk paliks spēkā prasība, ka ceļotājam līdzi esošajam kaķim, sunim vai seskam jābūt identificējamam, veselam un aizsargātam pret trakumsērgu.
Lai to apliecinātu, dzīvniekam jābūt līdzi oficiālam dokumentam: dzīvniekiem no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tā ir ES mājdzīvnieka pase, bet dzīvniekiem no valstīm ārpus ES – oficiāls sertifikāts.
Jaunajos noteikumos tiks mainītas un precizētas prasības dzīvnieku identifikācijai, lai uzlabotu to izsekojamību. Tāpat tiks konkretizētas dokumentu prasības, lai samazinātu trakumsērgas izplatīšanās risku, ko var veicināt nelegāla dzīvnieku tirdzniecība un kas apdraud gan dzīvniekus, gan cilvēkus.
Atjauninātie noteikumi palīdzēs skaidrāk nodalīt ceļošanu ar mājdzīvniekiem no komerciālas dzīvnieku pārvadāšanas, skaidro eksperti.
Līdzšinējos noteikumus aizstās jaunā ES deleģētā regula 2026/131, kuras mērķis ir vienādot prasības un pastiprināt dzīvnieku pārvietošanas kontroli.
Galvenās izmaiņas ceļotājiem:
Jauns ierobežojums putniem. Ja līdz šim piecu mājdzīvnieku limits galvenokārt attiecās uz suņiem, kaķiem un seskiem, tad jaunā regula to attiecinās arī uz putniem. Tagad ES nekomerciālas pārvietošanās ietvaros vienlaikus varēs ievest ne vairāk kā piecus dekoratīvos putnus.
Ierobežojums transportlīdzeklim. No 2026. gada 22. aprīļa, ceļojot ar automašīnu, vienlaikus būs atļauts pārvadāt līdz pieciem mājdzīvniekiem (suņiem, kaķiem, seskiem) un līdz pieciem dekoratīvajiem putniem. Tas nozīmē, ka ierobežojums attieksies uz transportlīdzekli, ne tikai uz pasažieri.
Mājdzīvnieka pases izsniegšanas nosacījumi. ES mājdzīvnieka pase tiks izsniegta tikai tiem dzīvniekiem, kuru īpašnieks ir pastāvīgs Savienības iedzīvotājs.
Pasu dublikāti. Ja dzīvniekam izdota jauna pase (piemēram, vecās aizpildīšanas vai nozaudēšanas dēļ), ceļojot jābūt līdzi abiem dokumentiem.
Veterinārie sertifikāti. Mājdzīvniekiem no valstīm ārpus ES tiks ieviestas jaunas sertifikātu formas. Pārejas periods to ieviešanai ilgs līdz 2026. gada 1. oktobrim.
Mikročipi ar valsts kodu. No 2028. gada 1. janvāra ES iekšienē ceļojošiem suņiem, kaķiem un seskiem būs jābūt mikročipam ar valsts kodu. Dzīvniekiem, kas jau iepriekš identificēti, šī prasība neattieksies.
Jaunas ES mājdzīvnieku pases. No 2028. gada 1. janvāra būs nepieciešamas jaunā parauga ES mājdzīvnieku pases. Iepriekš izsniegtās pases nebūs jāmaina un tās būs derīgas visu dzīvnieka dzīvi.
Detalizētāka informācija par ceļošanas nosacījumiem un nepieciešamajām vakcinācijām ir pieejama regulā.