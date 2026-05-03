Ābola pārstāvētā “Flyers” Stenlija kausa otro kārtu sāk ar zaudējumu
Filadelfijas "Flyers" komanda, kas joprojām spēlē bez savainotā latviešu uzbrucēja Rodrigo Ābola, sestdien piedzīvoja zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa otrās kārtas pirmajā spēlē.
Austrumu konferences pusfināla mačā "Flyers" viesos ar rezultātu 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) zaudēja Karolīnas "Hurricanes", kas sērijā līdz četrām uzvarām panāca 1-0.
Mača otrajā minūtē 1:0 mājinieku labā panāca Logans Stankovens, bet sešas minūtes vēlāk pārsvaru nostiprināja Džeksons Bleiks. Četras minūtes pirms otrā perioda beigām Stankovens guva šīs spēles pēdējos vārtus.
"Flyers" hokejisti pa Frederika Andersena vārtiem meta 19 reizes, pirmajos divos periodos izdarot kopā vien deviņus metienus. Andersenam šī gada Stenlija kausa izcīņā tā bija otrā "sausā" uzvara.
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.