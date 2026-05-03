Sākta parakstu vākšana pret Bauskas pilsētas pamatskolas apvienošanu
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana pret plāniem Bauskas pilsētas pamatskolu pievienot Bauskas 2. vidusskolai, integrējot abas skolas.
Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Vivita Štāla. Viņa klāsta, ka 29. aprīlī notika Bauskas pilsētas pamatskolas Vecāku padomes sēde, kurā, piedaloties klātesošajiem vecākiem, tika pārrunāta plānotā skolas reorganizācija un tās iespējamā ietekme uz izglītības kvalitāti un skolēnu labbūtību.
Pēc Štālas paustā, sēdes laikā vecāki pauda bažas par iespējamām izmaiņām un to ietekmi uz skolas darbību, īpaši uzsverot individuālās pieejas un atbalstošas mācību vides nozīmi.
Iniciatīvas pārstāve akcentē, ka Bauskas pilsētas pamatskola ir nozīmīga izglītības iestāde ar ilggadēju pieredzi, kas nodrošina kvalitatīvu izglītību un individuālu pieeju skolēniem. Viņasprāt, skolas esošais modelis ļauj pedagogiem pievērst uzmanību katra bērna vajadzībām, veicinot gan akadēmiskos sasniegumus, gan skolēnu labbūtību.
Štāla uzsver, ka mazāks skolēnu skaits klasēs nodrošina ciešāku sadarbību starp skolēniem, pedagogiem un vecākiem, kā arī drošu, atbalstošu un attīstību veicinošu vidi. Iniciatīvas pārstāve vērtē, ka skolas apvienošana ar citu izglītības iestādi var radīt negatīvas sekas, tostarp palielināt skolēnu skaitu klasēs, samazināt individuālo pieeju, pasliktināt skolēnu emocionālo labbūtību, mazināt skolas identitāti un kopienas iesaisti, kā arī radīt papildu administratīvus un organizatoriskus sarežģījumus.
Štāla atzīmē, ka Bauskas pilsētas pamatskola pilda būtisku lomu vietējā kopienā, un tās saglabāšana kā patstāvīgai izglītības iestādei ir svarīga gan skolēnu, gan ģimeņu interesēs.
Viņa pauž aicinājumu saglabāt Bauskas pilsētas pamatskolu kā patstāvīgu izglītības iestādi, neapvienojot to ar citām skolām, vienlaikus izvērtējot alternatīvus risinājumus, kas ļautu nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu, nezaudējot individuālu pieeju un izglītības kvalitāti.
Pēc Štālas paustā, saglabājot skolas neatkarību, tiek nodrošināta kvalitatīva un pieejama izglītība, individuāla pieeja skolēniem un atbalstoša vide viņu attīstībai. Pēc viņas domām, tas stiprina vietējo kopienu, veicina ģimeņu piesaisti reģionam un ilgtermiņā pozitīvi ietekmē bērnu izglītības rezultātus un labbūtību.