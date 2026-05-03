Vairāku Latvijas austrumu novadu iedzīvotāji brīdināti par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā
Latvijas austrumu novados svētdien pastāvēja iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā, informēja Nacionālie bruņotie spēki.
Iespējamais apdraudējums bija izsludināts Alūksnes, Balvu, Ludzas, Rēzeknes un Krāslāvas novados.
Iedzīvotāji tika aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis, kā arī netuvoties zemu lidojošiem, aizdomīgiem vai bīstamiem objektiem un zvanīt 112.
Ap plkst. 7:00 Nacionālie bruņotie spēki informēja, ka iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir beidzies.
“Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības,” pauda NBS.
NBS skaidro, ka, kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, līdzīgu gadījumu atkārtošanās ir iespējama, tostarp situācijas, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.