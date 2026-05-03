Somijā pie Krievijas robežas, iespējams, ielidojis neidentificēts drons
Netālu no Somijas robežas ar Krieviju svētdienas rītā tika konstatēts, ka neidentificēts bezpilota lidaparāts, iespējams, ir pārkāpis Somijas gaisa telpu, paziņoja Somijas Aizsardzības ministrija.
Somijas gaisa spēki dronu Virolahti pamanīja agri no rīta, teikts ministrijas paziņojumā. "Dronu modelis un izcelsme nav identificēti," teikts paziņojumā, piebilstot, ka drons izlidojis no Somijas gaisa telpas.
Incidentu izmeklē Somijas robežsardze, teikts paziņojumā, kurā detalizētāka informācija netiek sniegta.
Somijai ir 1340 kilometru gara robeža ar Krieviju.
Krievijas Aizsardzības ministrija svētdien paziņoja, ka militārās gaisa aizsardzības vienības naktī apturēja 334 Ukrainas bezpilota lidaparātus aptuveni 15 reģionos, daži no tiem atradās netālu no Sanktpēterburgas, aptuveni 150 kilometrus no Virolahti.
Martā Ukraina atvainojās Helsinkiem pēc tam, kad divi Ukrainas bezpilota lidaparāti avarēja Somijas dienvidos. Visticamāk, tie novirzījās no kursa Krievijas radīto traucējumu dēļ.
Brīdinājumi par iespējamu dronu apdraudējumu aizvadītajā naktī izplatīti arī Latvijā un Igaunijā.