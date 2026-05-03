Zagusi vīnu, kamēr notiek apšaude? Kremlis izplata klajus murgus par Ukrainas vēstnieci ASV
Krievijas propagandas resursi sociālajos tīklos intensīvi izplata apgalvojumu, ka Ukrainas vēstniece ASV it kā izmantojusi nesenās apšaudes laikā radušos apjukumu, lai zagtu vīnu Baltā nama korespondentu vakariņās. Tie ir klaji meli.
Kas īsti notika?
Ukrainas vēstniece ASV Olga Stefanišina šajās vakariņās, kuras pārtrauca bruņots uzbrucējs, tik tiešām piedalījās. Pēcāk vēstniece publicēja fotogrāfijas no norises vietas, ļaujot saprast, kā tovakar viņa izskatījusies.
Tikmēr sociālajos tīklos dažādi konti izplata un komentē video, kurā kā (nepatiesi) apgalvots – redzams, ka vēstniece it kā zog vīna pudeles no galda, izmantojot šāvienu izraisīto, valdošo apjukumu.
Salīdzinot Stefanišinas fotogrāfijas un prokremlisko interneta aktīvistu video, redzams, ka persona, kas darbojas ar vīna pudelēm pie video redzamajiem galdiem, nebūt nav Ukrainas vēstniece ASV:
Krievijas propagandas kanāli regulāri izmanto šādus rezonansi izsaucošus notikumus, lai pa vidu aktīvajām diskusijām iepludinātu maldinošu, diskreditējošu saturu.
Kā ziņots, pie svinību zāles Vašingtonas viesnīcā "Hilton", kur atradās prezidents un viņa viesi, kāds vīrietis sestdien ap plkst. 20.30 (plkst. 3.30 pēc Latvijas laika) centās izlauzties caur apsargiem un atklāja uguni. Viena no lodēm trāpīja Drošības dienesta virsniekam, taču to paglāba bruņuveste.
Līdzko atskanēja troksnis, Tramps, viņa dzīvesbiedre Melānija Trampa, viceprezidents Džeimss Deivids Venss un citas augstākās Baltā nama amatpersonas tika izvestas no zāles, kamēr citi viesi meklēja patvērumu zem galdiem.
Lai gan oficiālas informācijas pagaidām nav, mediji vēsta, ka aizturētais šāvējs esot 31 gadu vecais Kols Tomass Alens no Toransas Kalifornijā.
