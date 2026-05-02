Noslēgusies Baltijas jūrā iesprūdušā vaļa Timija glābšanas operācija
Baltijas jūras seklajos ūdeņos iesprūdušais kuprvalis Timijs, kura gaitām visa Eiropa sekoja līdzi vairāk nekā mēnesi, ir palaists brīvībā Ziemeļjūrā, ziņo Vācijas mediji.
"Pēc vairāku dienu ilgas transportēšanas uz peldošas platformas valis Timijs ir nonācis Ziemeļjūrā. Sestdien, ap plkst. 9.00 no rīta viņš jau vairs neatradās uz platformas," ziņu aģentūrai "DPA" norādījis vaļa glābšanas iniciatīvas pārstāvis Jenss Švarcs.
Sākotnējā informācija liecina, ka lēmumu par vaļa palaišanu brīvībā pieņēmis velkoņa kapteinis. Tomēr dzīvnieks, iespējams, netika izlaists sākotnēji plānotajā vietā atklātā jūrā, bet gan aptuveni 70 kilometrus uz ziemeļiem no Skagenas Dānijā.
Joprojām nav skaidrs, vai valim ir uzstādīts raidītājs, kas ļautu izsekot tā turpmākajam liktenim. Trūkst arī informācijas par dzīvnieka veselības stāvokli un to, kā tieši tas pameta peldošo platformu.
Jāpiemin, ka vaļa transportēšanu uz Ziemeļjūru piektdien nācās īslaicīgi pārtraukt nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ — vējam pastiprinoties viļņi sasniedza pusotru metru augstumu un vaļa pārvietošana kļuva bīstama. Tāpēc velkonis sākotnēji mainīja kursu un devās uz dienvidiem. Vakarā situācija uzlabojās — ap pulksten 19.20 kuprvalis pats mērķtiecīgi pietuvojās platformas izejai, kas liecināja par gatavību atgriezties brīvībā.