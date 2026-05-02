FOTO, VIDEO: princeses Šarlotes 11. dzimšanas dienā karaļnams publicējis sirsnīgu video
Atzīmējot princeses Šarlotes 11. dzimšanas dienu, Velsas princis Viljams un princese Ketrīna publicējuši jaunu foto un video ar savu meitu.
Publicētajā foto Šarlote iemūžināta stāvam ziedu pļavā. Princese tērpusies melni sarkanā svītrainā džemperī un zilās džinsa biksēs, bet viņas seju rotā smaids. Fotogrāfiju ģimenes Lieldienu brīvdienu laikā Kornvolā uzņēma fotogrāfs Mets Porteuss, kurš ar karalisko ģimeni sadarbojies arī iepriekš.
Tāpat sociālajos tīklos tika publicēts video, kurā redzami mirkļi no ģimenes kopīgās atpūtas. Video Šarlote redzama: spēlējot kriketu pludmalē, skrienot basām kājām pa smiltīm, ar gliemežvākiem veidojot uzrakstus un pavadot laiku ar ģimenes suņiem – kokerspanieliem Orlu un Oto. Video redzams, kā Šarlote glāsta suņus un kādā brīdī arī samīļo vienu no tiem.
Pie sirsnīgā video Kensingtonas pils ievietojusi arī ierakstu: “Paldies par jaukajiem dzimšanas dienas sveicieniem princesei Šarlotei. Šodien viņai aprit 11 gadi!”
Šarlote ir Velsas prinča un princeses vidējais bērns un vienīgā pāra meita. Viņai ir divi brāļi – 12 gadus vecais princis Džordžs un 8 gadus vecais princis Luiss. Kā karaļa Čārlza mazmeita viņa ir trešā rindā uz Lielbritānijas troni. Nesen princese publiski redzēta arī Lieldienu dievkalpojumā Vindzorā, kur viņa smaidīja un sveica sanākušos. Jaunie foto un video sniedz retu ieskatu viņas ikdienā, atklājot brīvus un sirsnīgus mirkļus ģimenes lokā.