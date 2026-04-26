ASV varasiestādes atklāj, kam iecerējis uzbrukt Baltā nama korespondentu vakariņu laikā aizturētais šāvējs
ASV ģenerālprokurora pienākumu izpildītājs Tods Blānšs svētdien paziņojis iespējamos mērķus, kam vēlējies uzbrukt šāvējs, kurš sestdien mēģināja ielauzties viesnīcas "Hilton" zālē Baltā nama korespondentu apvienības ikgadējo vakariņu laikā,
Blānšs, kurš savulaik darbojies Trampa aizstāvības komandā vairākās pret viņu ierosinātajās krimināllietās, paziņoja, ka vīrietis, domājams, vēlējās uzbrukt ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas locekļiem.
Varasiestādes uzskata, ka šāvējs ar vilcienu no Kalifornijas devies uz Čikāgu un pēc tam uz Vašingtonu, kur pierakstījies viesnīcā "Hilton", pavēstīja Blānšs.
Tiesībsargāšanas iestāžu amatpersonas, kas izpētījušas aizturētā elektroniskās ierīces, konstatējušas, ka viņa mērķis, domājams, bijuši Trampa administrācijas locekļi, kas piedalījās vakariņās, tai skaitā, visticamāk, arī pats prezidents, piebilda ģenerālprokurora amata izpildītājs.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pie svinību zāles Vašingtonas viesnīcā "Hilton", kur atradās prezidents un viņa viesi, kāds vīrietis sestdien ap plkst. 20.30 (plkst. 3.30 pēc Latvijas laika) centās izlauzties caur apsargiem un atklāja uguni. Viena no lodēm trāpīja Drošības dienesta virsniekam, taču to paglāba bruņuveste.
Līdzko atskanēja troksnis, Tramps, viņa dzīvesbiedre Melānija Trampa, viceprezidents Džeimss Deivids Venss un citas augstākās Baltā nama amatpersonas tika izvestas no zāles, kamēr citi viesi meklēja patvērumu zem galdiem.
Lai gan oficiālas informācijas pagaidām nav, mediji vēsta, ka aizturētais šāvējs esot 31 gadu vecais Kols Tomass Alens no Kalifornijas štata Toransas.
Jāatgādina, ka 2024. gada 13. jūlijā prezidenta vēlēšanu kampaņas pasākuma laikā Pensilvānijas štata Batlerā Trampu mēģināja nošaut 20 gadus vecais Tomass Krukss, kuru pēc tam nošāva slependienesta darbinieki. Viena Kruksa raidītā lode trāpīja Trampa ausī, cita nogalināja kādu pasākuma dalībnieku. Savukārt 2024. gada 15. septembrī Raiens Rauts mēģināja Trampu nošaut, kamēr toreizējais ASV prezidenta amata kandidāts spēlēja golfu starptautiskajā golfa klubā Floridas štata Vestpalmbīčā. Šā gada februārī Rautam piesprieda mūža ieslodzījumu.