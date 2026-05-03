Ceļotājus Eiropā gaida saspringta vasara
Ungārijas zemo cenu aviokompānija "Wizz Air" drīzumā varētu saskarties ar nopietnām problēmām, kas saistītas ar aviācijas degvielas trūkumu Irānas kara dēļ.
Kā raksta "Express", atsaucoties uz brokera uzņēmuma XTB datiem, "Wizz Air" ir visvairāk cietusi starp Eiropas aviokompānijām no aviācijas degvielas piegādes problēmām, ko izraisījusi Hormuza šauruma bloķēšana, jo uzņēmums ir vismazāk apdrošināts pret šādiem riskiem.
Dati rāda, ka "Wizz Air" degvielas risku pārvaldības stratēģijas līmenis ir tikai 55%, salīdzinot ar 80% "RyanAir", 77% "Lufthansa" un 70% "easyJet". Tas nozīmē, ka Ungārijas aviokompānija agrāk nekā citas sastapsies ar cenu kāpumu aviācijas degvielai.
Saskaņā ar XTB datiem, pašlaik "Wizz Air" cieš būtiskus zaudējumus par katru neapdrošināto lidojumu, kas nozīmē, ka pasažieri šovasar varētu sastapties ar lidojumu atcelšanu pēdējā brīdī.
""Wizz Air" saskaras ar dilemmu, kurai nav labas risinājuma: lidot ar zaudējumiem vai samazināt maršrutu tīklu un zaudēt vērtīgās slota vietas lidostās," norāda brokera analītiķi.
Viņi piebilst, ka tūristiem, kas plāno vasaras atpūtu, krīzes sekas sniedzas tālāk par biļešu cenām.
"Sagaidiet degvielas piemaksas ieviešanu īsā laikā, īstu risku, ka lidojumi tiks atcelti pat pirms izlidošanas, un pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanos, jo aviokompānijas samazina izdevumus citās jomās, lai kompensētu degvielas izmaksas. Cenu paaugstināšana un reāls risks samazināt maršrutu tīklu vasaras sezonas vidū pašlaik ir pamata scenārijs, nevis pesimistisks," viņi piebilst.
Eksperti uzskata, ka situācijai Hormuza šaurumā jāstabilizējas līdz jūlijam, lai novērstu vissmagāko vasaru Eiropas aviokompānijām kopš pandēmijas laikiem.
Saskaņā ar XTB datiem, sliktākajā gadījumā degvielas krājumi var samazināties līdz kritiskam līmenim astoņu līdz deviņu nedēļu laikā.