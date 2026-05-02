DNS tests atklāj neiedomājamo: Lielbritānijas dvīnēm ir dažādi tēvi
Dvīnes Mišela un Lavīnija Osbornas visu mūžu bija pārliecinātas, ka viņu saikne ir nesalaužama. Taču 2022. gada septembrī šo pārliecību satricināja negaidīts atklājums.
Mišelas un Lavīnijas bērnība bija sarežģīta — meiteņu māte viņas dzemdēja 19 gadu vecumā, viņa savā dzīvē vairākkārt bija cietusi no vardarbības un ik pa laikam nozuda. Meitenes auga bez stabilas vecāku klātbūtnes, pārvietojoties no vieniem audžuvecākiem pie otriem. “Mišela bija vienīgā pastāvīgā lieta manā dzīvē,” atceras Lavīnija.
Pieaugot un mēģinot saprast savu izcelsmi, Mišelai radās šaubas par to, vai vīrietis, kuru viņas uzskatīja par tēvu, patiešām ir viņas bioloģiskais tēvs. Un lai rastu skaidrību, viņa 2022. gadā nolēma veikt DNS testu. Rezultāti apstiprināja viņas aizdomas — šis vīrietis nebija viņas tēvs. Tas pamudināja arī Lavīniju veikt DNS testu, taču viņas rezultāti atklāja vēl negaidītāku ainu: lai gan viņa ar māsu bija dzimušas kā dvīnes, viņām bija dažādi tēvi.
Atklājums abas māsās satrieca. Lavīnija atzīst, ka tas sagrāva viņas līdzšinējo priekšstatu par viņu īpašo saikni: “Saikne ar māsu bija vienīgais, uz ko es varēju paļauties… un tad izrādījās, ka pat tas nav tik vienkārši.” Tikmēr Mišela uz notikušo reaģēja mierīgāk, sakot, ka bija pārsteigta par rezultātiem. “Es biju pārsteigta… tas šķita neticami dīvaini... tomēr savā ziņā tas daudz ko izskaidro.”
Laika gaitā abas māsas atrada savus bioloģiskos tēvus, taču viņu pieredze bija ļoti atšķirīga. Lavīnija izveidoja ciešas un siltas attiecības ar savu tēvu, ar kuru regulāri tiekas, un šī satikšanās viņai sniegusi ilgi meklēto piederības sajūtu. “Es jūtu, ka esmu atradusi vietu, kur piederu,” viņa saka.
Savukārt Mišelas pieredze bija sarežģītāka. Lai gan viņa satika savu bioloģisko tēvu un starp viņiem bija manāma ārēja līdzība, emocionāla tuvība abu starpā neizveidojās. “Viņš ir mans tēvs, bet es nejūtu, ka viņš būtu daļa no manas dzīves,” viņa atzina.
Neskatoties uz šokējošajiem atklājumiem un pārbaudījumiem, dvīņu savstarpējā saikne nav zudusi. Gluži pretēji — tā ir saglabājusies kā viņu dzīves pamats. “Mēs esam brīnums,” saka Lavīnija, bet Mišela piebilst: “Viņa ir mana dvīņu māsa — un nekas to neizmainīs.”
Jāpiemin, ka abu meiteņu gadījums skaidrojams ar parādību, ko dēvē par heteropaternālo superfekundāciju. Tas nozīmē, ka vienā ciklā sievietei [mātei] izdalās vairākas olšūnas, kuras apaugļo dažādu vīriešu spermatozoīdi. Pasaulē dokumentēti vien aptuveni 20 šādi gadījumi, un Mišela un Lavīnija ir vienīgās šādas dvīnes, par kurām ziņots Lielbritānijā.