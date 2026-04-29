Nomocīta lietuviešu feldšera Sadauska radi atklāj nozieguma detaļas
Svētdien ļaužu jūra uz pēdējo atdusas vietu Raguveles ciemā pavadīja lietuviešu feldšeri Mantu Sadausku, kura pazušana un zvēriskā slepkavība šokēja visu valsti. Viņa radi atklājuši traģēdijas detaļas.
Uz bērēm, kur sapulcējās ne tikai Manta radinieki, bet arī draugi, kolēģi un citi mediķi no daudzām Lietuvas pilsētām. Radinieki ir pārliecināti, ka slepkavības organizētāja ir viņa bijusī sieva Justīna Gaigalaite, kura tika arestēta kopā ar diviem citiem cilvēkiem. “Delfi.lt” citēja kādas radinieces apgalvojumu, ka noziegums bija sen plānots. “Viss sākās sen. Nezinu, kur skatās mūsu tiesībsargājošās iestādes. (..) Viņa ir atriebīga. Viņa visiem atriebās. Viņu neaiztika, bija tie, kas viņu piesedza. (..) Esmu radiniece un gribu nodot Justīnai: kaut tu sapūtu ellē! Un vispirms cietumā. Mēs to neaizmirsīsim!”
Uz bērēm bija atnākusi arī Manta bijusī sievasmāte Audrone, par slepkavību aizdomās turētās Justīnas māte. Viņa LNK žurnālistiem pastāstīja, ka mazbērni zina patiesību. Viņa pastāstīja, ka Mantu pēc nolaupīšanas spīdzināja, pēc tam viņam iešāva galvā. “Es viņu ļoti mīlēju, viņš bija ļoti labs, ļoti mīlēja bērnus, un bērni viņu mīlēja. Mums bija labas attiecības. Bet meita mani jau sen nav apmeklējusi,” sacīja Audrone. “Es esmu klīniskā psiholoģe. Man ir spēcīga saikne ar bērniem, visas šīs dienas mēs bijām kopā. Bērni zina: viņu tēvs Mants tika nomocīts, viņš guva smagas trauma un nomira.” Viņa uzskata, ka mazbērniem jāzina patiesība. “Bērniem jāzina, ka māte ir arestēta. Ja viņa ir vainīga, viņa atbildēs saskaņā ar likumu.”
Bez vecākiem palikušie dvīņu puika un meitene dzīvos pie vectēva un vecmāmiņas, vēsta “delfi.lt”.
Iepriekš Manta tēvs Laimis Lietuvas TV3 paziņoja, ka viņa dēla miršanas apliecībā kā nāves cēlonis norādīts ievainojums ar šaujamieroci. “Es dēlu redzēju, redzēju, ka viņa kaklā ir šauta brūce. Un miršanas apliecībā rakstīts, ka viņš nomira no ieroča radītas brūces, bet sīkāku ziņu man vēl nav.”
Jau ziņots, ka pēc vērienīgas meklēšanas operācijas otrdienas vakarā kādā īpašumā Mileškūnu ciematā atrada viņa līķi. Vīrieša ķermenis bija ietīts batutā un aprakts. Bet uz batuta bija manāmas dedzināšanas pēdas.
Tikmēr ceturtdien tiesā tika izskatīta lieta par Sadauska slepkavību, kurā apsūdzēta viņa bijusī sieva - Eiropas čempione kultūrismā Justīna Gaigalaite. Tiesā viņas advokāts Vaidots Sviderskis norādīja, ka sieviete savu vainu apsūdzībās noraida. “Viennozīmīgi viņa savu vainu neatzīst. Viņas liecības ir skaidras, izsmeļošas, viņa tās ir sniegusi,” pauda Sviderskis. “Nav pierādījumu, kas apliecinātu, ka viņa nozieguma laikā atradās notikuma vietā. Taču sīkākas viņas liecību detaļas es nevaru atklāt - tās ir sniegtas izmeklētājiem. Aicinu cienījamos izmeklētājus un visus pārējos rūpīgi izvērtēt visus apstākļus un veikt pārbaudi,” piebilda advokāts.
Saskaņā ar tiesas lēmumu divu mēnešu apcietinājums piemērots diviem aizdomās turētajiem — aiz restēm paliks Sadauska bijusī sieva, 37 gadus vecā Justīna Gaigalaite un 34 gadus vecais Viļus Solkans, kuru min kā Justīnas jauno draugu. Prokuratūra bija lūgusi noteikt triju mēnešu apcietinājumu. Viņiem izvirzīs apsūdzības tīšā slepkavībā un nelikumīgā brīvības atņemšanā. Trešais aizdomās turētais Iļja Solkans, kurš medijos tiek minēts kā Viļus Solkana tēvs, atbrīvots pret 5000 eiro drošības naudu. Viņu apsūdzēs saistībā ar viņa īpašumā atrasto šaujamieroci. Tieši viņa īpašumā atrasts apraktais Sadauska līķis.
Tiesā visi aizdomās turamie tiesā aizsedza seju un nekādus komentārus medijiem nesniedza.
“Delfi.lt” iepriekš ziņoja, ka tieši Viļu Solkanu, kurš aktīvi nodarbojies ar sportu un bijis Lietuvas čempions svarbumbu celšanā, tur aizdomās par Sadauska piekaušanu līdz nāvei. Pērn viņš platformā “whydonate.com” paziņojis, ka viņam konstatēts smadzeņu vēzis trešajā stadijā un vācis ziedojumus, cerot savākt 25 000 eiro.
Vietējie plašsaziņas līdzekļi vēstīja, ka viņam pirms pazušanas sociālajā vietnē “Facebook” bija nosūtīts viltus pasūtījums par batuta nomu — it kā vietējā Paļūku ciemā paredzēti bērnu dārza svētki, bet sarunātais batuta piegādātājs pēdējā brīdī pēkšņi atteicis, tādēļ steidzami tiek meklēts cits. Jau ziņots, ka brīvajā laikā Sadausks nodarbojās ar batutu nomas biznesu, tos piegādājot pasākumiem. Kad notika Sadauska un viņa automašīnas meklēšanas operācija, policija publicēja atbilstošas fotogrāfijas: neliels kravas automobilis, kas ved batutu aprīkojumu. Vienotā palīdzības centra darbinieki pavēstīja “delfi.lt”, ka Sadauska tuvinieki, vēršoties ar viņa atrašanas lūgumu, stāstīja, ka pazušanas rītā viņš atsūtīja ziņu, ka jāaizved batuts uz Paļūku bērnu dārzu. Pēc tam ar viņu vairs nebija iespējams sazināties.
Pēc Sadauska pazušanas izrādījās, ka batuta pasūtītāja “Facebook” profils ir izdzēsts, bet norādītajā ciemā bērnu dārza vispār nav. “15min.lt” toreiz sazinājās ar vietējo pašvaldību, kas apstiprināja, ka šajā ciemā ir tikai dažas mājas, muzejs, bet bērnudārza pilnīgi noteikti nav. Tur pauda pārsteigumu, kā vispār kādam būtu ienākusi prātā doma rīkot šādu bērnu ballīti pirmdienā, un vispār tas viss šķiet ļoti dīvaini un rada satraukumu.
Pēc vērienīgas meklēšanas operācijas 21. aprīļa vakarā kādā īpašumā Mileškūnu ciematā atrada viņa līķi. Vīrieša ķermenis bija ietīts batutā un aprakts. Pirms tam netālu no mājām mežā noslēpta bija atrasta pazudušā vīrieša automašīna. Lauku īpašuma teritorijā bija atrastas batuta paliekas, kuras, domājams, mēģināja sadedzināt.
Manta Sadauska bijusī dzīvesbiedre Justīna Gaigalaite ir slavena kultūriste un fitnesa speciāliste, Lietuvas čempione, bet 2025. gada novembrī viņa kļuva par Eiropas čempioni. “Tās bija augsta līmeņa sacensības – tur piedalās tikai vislabākie. Šo atbildību izjūt līdz pat skatuvei, ne tikai par sevi, bet arī par savu valsti,” pēc uzvaras intervijā “etaplius.lt” bija izteikusies Justīna, paziņojot, ka plāno piedalīties pasaules čempionātā.
Tāpat kā Sadausks, arī viņa strādāja par feldšeri Panevēžas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā, tiesa, darbā viņi nemēdza satikties, jo viņas maiņas bija krietni retāk.
Manta tēvs Laimis notikušajā uzreiz vainoja viņa bijušo sievu. “Tas ir viņas roku darbs, vairāk variantu nav,” viņa teikto citēja “delfi.lt”. Tēvs publiski jau bija izteicis savas aizdomas, ka notikušais varētu būt viņa bijušās sievas atriebība, tā kā pēc laulības šķiršanas notiek tiesāšanās par to, pie kura vecāka dzīvos bērni, un viņa negribot ne atdot bērnus, ne maksāt uzturlīdzekļus. Tēvs stāstīja, ka pēdējā laikā viņa dēla dzīvē sākās dažādas nopietnas nepatikšanas, tostarp tika sadedzinātas viņa automašīnas. Viņš apgalvoja, ka dēls audzināja dvīņus — puisīti un meitenīti, bet bērnu mamma nemaksāja uzturlīdzekļus, un vispār viņai bija milzīgs parāds — 60 000 eiro. Abu kopdzīve izjukusi, jo sieva pārāk lietojusi alkoholu un mēdza neatgriezties mājās.
Vēl pirms Manta līķa atrašanas “delfi.lt” otrdien sazinājās ar Justīnu, kura nevarēja izskaidrot, kāpēc viņu aizdomās tur par Manta pazušanu. “Man grūti teikt. Protams, vecāki ir šokēti. Es saprotu. Cenšos nereaģēt emocionāli, neko nevaru komentēt. Es nevienu ne par ko neapsūdzu, visus savus izteikumus varu pamatot,” viņa sacīja, apgalvojot, ka par pazudušo bijušo vīru zina tikai tik daudz, cik ziņo mediji. Pēdējo reizi viņu esot redzējusi svētdien. “Viņš ar mani nesazinās. Svētdien no rīta viņš atbrauca pēc bērniem. Mūsu meita piedalījās deju konkursā. Es vēl teicu, ka varbūt es viņu aizvedīšu uz konkursu, jo mēs kopā braucam uz mēģinājumiem. Viņš atbildēja: nē. Vēlāk es jautāju, kā pagāja konkurss, viņš atbildēja: labi,” stāstīja Justīne. Viņa pastāstīja, ka ar Mantu nedzīvo kopš 2023. gada, bet laulības šķiršanas process nav pabeigts, ka tiesas lēmums vēl nav stājies spēkā, līdz tam bērni dzīvo pie viņas.