Kļuvuši zināmi krievu algotņu zaudējumi Mali, tas nav tikai helikopters
Krievu algotņi no "Āfrikas korpusa" kauju laikā Mali ir zaudējuši vairākas tehnikas vienības.
Krievijas algotņi no "Āfrikas korpusa", kas atbalsta Asimi Goitas vadīto Mali militāro huntu, tuaregu nemiernieku un džihādistu kopīgā ofensīvā pret Mali militārajām pozīcijām zaudēja vairākas militārās tehnikas vienības.
Saskaņā ar aģentūras sniegto informāciju, atsaucoties uz Krievijas militārajiem publiskajiem ziņojumiem, krievu kaujinieki zaudēja helikopteru kopā ar apkalpi un tajā esošo desantu. Turklāt soctīklos tika ievietots video, kurā redzams nodegusi Krievijas algotņu BTR-82A un VP11 bruņumašīna.
Parādījušies arī videoieraksti, kuros redzams, kā huntas pretinieki sagrābj bruņotu kravas automašīnu "Tornado-U". Iepriekš nemiernieki ziņoja par Kidalas pilsētas ieņemšanu un pavēstīja par vienošanos, kas ļauj krievu algotņiem pamest savu nometni netālu no pilsētas. Vienlaikus tiešsaistē parādījās vairāki video, kuros redzams, kā Krievijas militārie transportlīdzekļi bez cīņas brauc garām gavilējošiem islāmistiem.
Sīkākas ziņas par helikoptera tipu un bojāgājušo skaitu pagaidām nav pieejamas. Krievijas Aizsardzības un Ārlietu ministrijas šīs ziņas nav komentējušas.
Mali militārā hunta vairākus gadus karo ar tuaregu separātistiem un islāmistu kaujiniekiem, kas saistīti ar teroristisko grupējumu "Al Qaeda". Krievijas Āfrikas korpuss iesaistījās karadarbībā Mali huntas pusē 2024. gadā, nomainot krievu algotņu bandu "Vagner".
Sestdien tuaregu separātisti un islāmisti veica virkni koordinētu uzbrukumu armijas pozīcijām vairākās pilsētās, tajā skaitā galvaspilsētā Bamako. Varasiestādes apgalvo, ka kaujās nogalināti vairāki simti kaujinieku.
Mali armija 2023. gada novembrī ar Krievijas algotņu grupējuma "Vagner" palīdzību atguva Kidalu, ko nemiernieki bija kontrolējuši vairāk nekā desmit gadus. Azavādas atbrīvošanas fronte (FLA), ko pamatā veido tuaregu grupējumi, paziņoja, ka ir ieņēmusi pozīcijas Gao reģionā, valsts ziemeļos.
FLA vēlas panākt Azavādas, Mali ziemeļu reģiona, neatkarību. Mali jau vairāk nekā desmit gadus nerimst bruņoti konflikti, bet nule notikušie uzbrukumi bija smagākie kopš 2020. gada, kad varu pārņēma hunta.