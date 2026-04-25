Mali armija ziņo, ka bruņotas grupas visā valstī ir sākušas koordinētus uzbrukumus
Bruņotas grupas ir sākušas koordinētus uzbrukumus visā Mali, tostarp galvaspilsētā Bamako, paziņo valsts armija.
25. aprīļa rītā izplatītajā paziņojumā militāristi norādīja, ka "kaujas turpinās", piebilstot, ka "mūsu aizsardzības un drošības spēki pašlaik ir iesaistīti uzbrucēju atvairīšanā".
Aculiecinieki sestdienas rītā pastāstīja ziņu aģentūrai "Reuters" par sprādzieniem un ilgstošu apšaudi ap Kati militāro bāzi, kas ir liels komplekss ārpus galvaspilsētas. Karavīri ir izvietoti, lai bloķētu ceļus šajā apgabalā.
Ir arī ziņojumi par uzbrukumiem Gao austrumos un Mali centrālajā daļā Sevarē.
Kāds iedzīvotājs, kurš no Etiopijas devās atpakaļ uz Bamako, BBC pastāstīja, ka sestdienas rītā visi reisi uz pilsētu tika atcelti. Pagaidām nav skaidrs, vai ziņotie uzbrukumi ir ietekmējuši lidostu.
Nav arī skaidrs, kas ir atbildīgs par uzbrukumiem.
ASV vēstniecība Mali ir ieteikusi pilsoņiem patverties mājās un izvairīties no ceļošanas, atsaucoties uz sprādzieniem un apšaudi ap Modibo Keitas starptautisko lidostu Bamako un netālu no Kati.
Mali pašlaik pārvalda militārā hunta, kuru vada ģenerālis Asimi Goita, kurš pirmo reizi pārņēma varu apvērsuma rezultātā 2020. gadā, solot atjaunot drošību un atvairīt bruņotus grupējumus.
Huntai bija tautas atbalsts, kad tā pārņēma varu, un tā solīja risināt ilgstošo drošības krīzi, ko izraisīja etnisko tuaregu separātistu sacelšanās ziemeļos, kuru pēc tam pārņēma islāmistu kaujinieki.
ANO miera uzturēšanas misija un Francijas spēki tika izvietoti 2013. gadā, lai cīnītos pret pieaugošo nemieru.
Kopš huntas nākšanas pie varas tās ir aizgājušas, un militārā valdība ir nolīgusi krievu algotņus, lai risinātu nedrošības situāciju.
Tomēr džihādistu nemieri ir turpinājušies, un lielas valsts ziemeļu un austrumu daļas joprojām nav valdības kontrolē.