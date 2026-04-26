Pasaulē
Šodien 16:40
Mali notriekts Krievijas armijas helikopters ar desantvienību. VIDEO
Mali nemiernieki notriekuši Krievijas Aizsardzības ministrijas Āfrikas korpusa helikopteru, svētdien ziņo tā dēvētie Z "Telegram" kanāli. Helikoptera apkalpe un tajā esošā desanta vienība gājusi bojā.
Sīkākas ziņas par helikoptera tipu un bojāgājušo skaitu pagaidām nav pieejamas. Krievijas Aizsardzības un Ārlietu ministrijas šīs ziņas nav komentējušas.
Mali militārā hunta vairākus gadus karo ar tuaregu separātistiem un islāmistu kaujiniekiem, kas saistīti ar teroristisko grupējumu "Al Qaeda". Krievijas Āfrikas korpuss iesaistījās karadarbībā Mali huntas pusē 2024. gadā, nomainot krievu algotņu bandu "Vagner".
Sestdien tuaregu separātisti un islāmisti veica virkni koordinētu uzbrukumu armijas pozīcijām vairākās pilsētās, tajā skaitā galvaspilsētā Bamako. Varasiestādes apgalvo, ka kaujās nogalināti vairāki simti kaujinieku.